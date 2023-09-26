https://ria.ru/20230926/obstrel-1898655294.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:56

2023-09-26T10:56

2023-09-26T10:56

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия