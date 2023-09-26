https://ria.ru/20230926/obstrel-1898644680.html

В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела

В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела - РИА Новости, 26.09.2023

В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела

В населенном пункте Стародубского муниципального округа Брянской области, попавшем под обстрел, введен режим ЧС, меры установлены для компенсации ущерба... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:20

2023-09-26T10:20

2023-09-26T10:20

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В населенном пункте Стародубского муниципального округа Брянской области, попавшем под обстрел, введен режим ЧС, меры установлены для компенсации ущерба пострадавшим, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. В понедельник в результате обстрела снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие Стародубского округа Брянской области, были убиты несколько коров. "Режим ЧС вводится в любом приграничном населенном пункте, где произошел обстрел и пострадало гражданское имущество. Он вводится для того, чтобы у местной администрации было основание для выделения денежных средств на возмещение ущерба пострадавшим", – сообщили в правительстве. Режим ЧС вводится в населенном пункте, попавшем под обстрел, на момент события, чтобы зафиксировать ущерб, добавили в пресс-службе. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897717848.html

https://ria.ru/20230925/obstrel-1898460757.html

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брянская область, происшествия