https://ria.ru/20230926/obstrel-1898644680.html
В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела
В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела - РИА Новости, 26.09.2023
В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела
В населенном пункте Стародубского муниципального округа Брянской области, попавшем под обстрел, введен режим ЧС, меры установлены для компенсации ущерба... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:20
2023-09-26T10:20
2023-09-26T10:20
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В населенном пункте Стародубского муниципального округа Брянской области, попавшем под обстрел, введен режим ЧС, меры установлены для компенсации ущерба пострадавшим, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. В понедельник в результате обстрела снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие Стародубского округа Брянской области, были убиты несколько коров. "Режим ЧС вводится в любом приграничном населенном пункте, где произошел обстрел и пострадало гражданское имущество. Он вводится для того, чтобы у местной администрации было основание для выделения денежных средств на возмещение ущерба пострадавшим", – сообщили в правительстве. Режим ЧС вводится в населенном пункте, попавшем под обстрел, на момент события, чтобы зафиксировать ущерб, добавили в пресс-службе. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897717848.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
В брянском населенном пункте ввели режим ЧС после обстрела
В приграничном населенном пункте Брянской области ввели режим ЧС после обстрела
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В населенном пункте Стародубского муниципального округа Брянской области, попавшем под обстрел, введен режим ЧС, меры установлены для компенсации ущерба пострадавшим, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
В понедельник в результате обстрела снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие Стародубского округа Брянской области, были убиты несколько коров.
Украинский танк обстрелял Брянскую область
«
"Режим ЧС вводится в любом приграничном населенном пункте, где произошел обстрел и пострадало гражданское имущество. Он вводится для того, чтобы у местной администрации было основание для выделения денежных средств на возмещение ущерба пострадавшим", – сообщили в правительстве.
Режим ЧС вводится в населенном пункте, попавшем под обстрел, на момент события, чтобы зафиксировать ущерб, добавили в пресс-службе.
Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины
. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области