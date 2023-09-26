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В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 26.09.2023
В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадали пять человек
Пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Украины поселка Уразово и города Шебекино в понедельник, после оказанной помощи их отпустили... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:44
2023-09-26T07:44
2023-09-26T07:44
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Украины поселка Уразово и города Шебекино в понедельник, после оказанной помощи их отпустили домой, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал, что днем в понедельник две женщины пострадали при обстреле поселка Уразово. У одной из них легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Также днем обстреляли город Шебекино. Легкую контузию получила женщина, пассажирка автомобиля. При повторном обстреле города была ранена сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения. "Вчера у нас в результате обстрелов пострадало пятеро мирных жителей: две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медицинской помощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящий момент они уже находятся дома.
https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия
В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области в понедельник из-за обстрелов ВСУ пострадали пять человек
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости.
Пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Украины поселка Уразово и города Шебекино в понедельник, после оказанной помощи их отпустили домой, сообщил
губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что днем в понедельник две женщины пострадали при обстреле поселка Уразово. У одной из них легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Также днем обстреляли город Шебекино. Легкую контузию получила женщина, пассажирка автомобиля. При повторном обстреле города была ранена сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения.
"Вчера у нас в результате обстрелов пострадало пятеро мирных жителей: две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медицинской помощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава области подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящий момент они уже находятся дома.
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