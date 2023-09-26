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Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2023
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14:51 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/obse-1898736322.html
Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ
Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2023
Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ
СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили РИА Новости в РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:51
2023-09-26T14:51
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при организации. В комментарии постпредства говорится, что ситуация со свободой печати в государствах Запада "представляет собой жалкое зрелище", поскольку попытки донести информацию, которая не укладывается в правительственный мейнстрим, жестко пресекаются. "Так, некоторое время назад в центральных СМИ Германии ("ЦДФ" и "Шпигель") и отдельных австрийских ресурсах (газета "Штандарт") стартовала кампания по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Были опубликованы материалы, содержащие как клевету и надуманные обвинения в адрес российской позиции по существу проблематики Организации, так и выпады в адрес наших граждан, работающих в ее структурах", - говорится в сообщении российской миссии. Постоянное представительство России при ОБСЕ, реализуя свое право на ответ, подготовило развернутый материал, в котором представило российское видение ситуации, предложив его к публикации в немецкоязычных СМИ. Однако немецкие и австрийские СМИ отказались публиковать подготовленный материал. "Произошедшее - яркий пример де-факто военной информационной цензуры, которая установилась в последнее время на пространстве Евро-Атлантики", - добавили в постпредстве.
https://ria.ru/20230911/obse-1895631166.html
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в мире, германия, австрия, россия, обсе
В мире, Германия, Австрия, Россия, ОБСЕ
Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ

Постпредство: СМИ Австрии и ФРГ пытались дискредитировать участие России в ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при организации.
В комментарии постпредства говорится, что ситуация со свободой печати в государствах Запада "представляет собой жалкое зрелище", поскольку попытки донести информацию, которая не укладывается в правительственный мейнстрим, жестко пресекаются.
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"Так, некоторое время назад в центральных СМИ Германии ("ЦДФ" и "Шпигель") и отдельных австрийских ресурсах (газета "Штандарт") стартовала кампания по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Были опубликованы материалы, содержащие как клевету и надуманные обвинения в адрес российской позиции по существу проблематики Организации, так и выпады в адрес наших граждан, работающих в ее структурах", - говорится в сообщении российской миссии.
Постоянное представительство России при ОБСЕ, реализуя свое право на ответ, подготовило развернутый материал, в котором представило российское видение ситуации, предложив его к публикации в немецкоязычных СМИ. Однако немецкие и австрийские СМИ отказались публиковать подготовленный материал.
"Произошедшее - яркий пример де-факто военной информационной цензуры, которая установилась в последнее время на пространстве Евро-Атлантики", - добавили в постпредстве.
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