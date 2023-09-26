https://ria.ru/20230926/obse-1898736322.html

Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ

Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2023

Постпредство заявило о кампании СМИ по дискредитации участия России в ОБСЕ

СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили РИА Новости в РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:51

2023-09-26T14:51

2023-09-26T14:51

в мире

германия

австрия

россия

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при организации. В комментарии постпредства говорится, что ситуация со свободой печати в государствах Запада "представляет собой жалкое зрелище", поскольку попытки донести информацию, которая не укладывается в правительственный мейнстрим, жестко пресекаются. "Так, некоторое время назад в центральных СМИ Германии ("ЦДФ" и "Шпигель") и отдельных австрийских ресурсах (газета "Штандарт") стартовала кампания по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Были опубликованы материалы, содержащие как клевету и надуманные обвинения в адрес российской позиции по существу проблематики Организации, так и выпады в адрес наших граждан, работающих в ее структурах", - говорится в сообщении российской миссии. Постоянное представительство России при ОБСЕ, реализуя свое право на ответ, подготовило развернутый материал, в котором представило российское видение ситуации, предложив его к публикации в немецкоязычных СМИ. Однако немецкие и австрийские СМИ отказались публиковать подготовленный материал. "Произошедшее - яркий пример де-факто военной информационной цензуры, которая установилась в последнее время на пространстве Евро-Атлантики", - добавили в постпредстве.

https://ria.ru/20230911/obse-1895631166.html

https://ria.ru/20230707/pytki-1882697459.html

германия

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, австрия, россия, обсе