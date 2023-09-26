https://ria.ru/20230926/nikitin-1898728218.html

Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области - РИА Новости, 26.09.2023

Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

Победивший на губернаторских выборах в Нижегородской области представитель партии "Единая Россия" Глеб Никитин официально во второй раз вступил в должность... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:21

2023-09-26T14:21

2023-09-26T15:58

политика

глеб никитин

нижегородская область

единый день голосования в россии — 2023

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Победивший на губернаторских выборах в Нижегородской области представитель партии "Единая Россия" Глеб Никитин официально во второй раз вступил в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Ровно пять лет назад - 26 сентября 2018 года - состоялась первая торжественная церемония вступления Никитина в должность губернатора Нижегородской области. За год до этого – 26 сентября 2017 года - президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Глеба Никитина состоялась во вторник в Нижегородском кремле. Никитин вышел из здания правительства региона, возложил цветы к Вечному огню и затем прошел в пристроенную к зданию Манежа Никольскую церковь, где Арзамасский и Нижегородский митрополит Георгий провел молебен на начало доброго дела. В начале церемонии инаугурации глава облизбиркома Маргарита Красилевская поздравила Никитина с избранием главой региона. В соответствии с уставом региона, избранный губернатор в присутствии депутатов законодательного собрания региона произнес присягу на верность народу и Конституции России, уставу Нижегородской области. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Нижегородской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина", - сказал избранный губернатор. В церемонии приняли участие около 600 гостей. Поздравить Никитина приехали глава Марий Эл Юрий Зайцев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Свое приветствие вновь избранному губернатору направили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Госдумы Вячеслав Володин.Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Никитина со вступлением в должность, отметив, что высокий результат голосования на выборах показал "профессионализм и зрелость руководителя региона". "Нижегородская область вновь стала символом инноваций и эффективных решений. За это время развивались новые производства и строились крупные инфраструктурные объекты, активно поддерживалась транспортная система. Отдельно стоит упомянуть 800-летний юбилей Нижнего Новгорода, который действительно стал всероссийским праздником и придал мощный импульс развитию инфраструктуры и многих направлений городского хозяйства. Город стал центром культурной и спортивной жизни нашего Приволжского федерального округа и местом проведения крупных во всероссийских мероприятий", - отметил Комаров. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Никитина поможет ему в дальнейшем успешном развитии региона.Никитин поблагодарил жителей региона за оказанное ему доверие. "Очень отрадно было видеть такую активность и такую явку... Это очень вдохновляет, это собственно, то, ради чего стоит трудиться", - сказал он.Выборы губернатора Нижегородской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября. За должность главы региона боролись пять кандидатов. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прошедших выборов набрал 82,82% голосов избирателей. Владислав Егоров (КПРФ) получил 9,67%, Владислав Атмахов (ЛДПР) – 3,08%, Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 1,97%, Илья Померанцев ("Гражданская сила") – 1,73% голосов избирателей. Явка на выборах губернатора в Нижегородской области составила 56%.

https://ria.ru/20230911/nikitin-1895105315.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, глеб никитин, нижегородская область, единый день голосования в россии — 2023