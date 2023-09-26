https://ria.ru/20230926/neyroset-1898841547.html

СМИ: разведка США будет использовать нейросеть для анализа данных

СМИ: разведка США будет использовать нейросеть для анализа данных - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: разведка США будет использовать нейросеть для анализа данных

Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает агентство... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:52

2023-09-26T22:52

2023-09-26T22:52

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

агентство национальной безопасности сша

фбр

технологии

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​​ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает агентство Блумберг. "Центральное разведывательное управление готовится представить собственный сервис, подобный известной программе компании OpenAI, которая будет использовать искусственный интеллект для того, чтобы у аналитиков был лучший доступ к содержащейся в открытом доступе развединформации", - пишет издание. Сроки внедрения новинки не называются, как и данные, на какой платформе она будет существовать. Ожидается, что это произойдет "в скором времени", и новинка будет доступна для всех 18 ведомств, входящих в структуру американской разведки, в том числе ЦРУ, ФБР, АНБ и военных структур. "Оно не будет доступно политикам и общественности", - уточняет издание. "Раньше были газеты и радио, потом газеты и телевидение, после - газеты и кабельное телевидение, потом интернет, затем большие объемы данных, и это будет лишь нарастать", - сказал изданию сотрудник ЦРУ Рэнди Никсон. По его словам, сегодня анализ данных подобен "поиску иголки в игольном поле", поэтому специалистам необходима помощь искусственного интеллекта в изучении массивного объема публично и коммерчески доступной информации. Как рассказал сотрудник ведомства, новый инструмент позволит пользователям устанавливать первичный источник информации, а также быстрее анализировать ее с помощью искусственного интеллекта. "Объем и то, что мы собираем, вырос за последние 80 лет в астрономической прогрессии, и он настолько огромен, что порой оказывается неподъемен для наших клиентов", - указывает Никсон. Он подчеркнул, что использование программы искусственного интеллекта позволит перейти от простого компьютеризированного сбора данных к возможности их автоматического обобщения и группировки.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша, фбр, технологии