https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря

В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря - РИА Новости, 26.09.2023

В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря

Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:00

2023-09-26T03:00

2023-09-26T10:32

наука

наука

университетская наука

баренцево море

россия

экология в россии

навигатор абитуриента

северный (арктический) федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898481154_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7144b407ff013016bdd638abd7ad6151.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной Двины, Белого и Баренцева морей, что позволит лучше оценивать угрозу подобных загрязнений и разрабатывать специализированные системы очистки, сообщила пресс-служба вуза.Мировое производство пластмасс, по оценкам специалистов, составляет от 300 до 375 миллионов тонн в год. При изнашивании структур с содержанием пластика формируется так называемый микропластик, который, как правило, попадает в реки и накапливается в Мировом океане.Микропластик в размере от 100 нанометров до пяти миллиметров считается опасным для окружающей среды, но его воздействие на человека и другие биологические системы пока не исследовано в полной мере. Главными источниками этого загрязнения служат городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовецкие сети.Специалисты САФУ определили объемы и состав микропластика в донных отложениях и водах Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По их словам, уровень микропластика в речных водах ожидаемо соответствует уровню заселенности того или иного речного бассейна."Так, Северная Двина загрязнена куда больше сибирских рек, но уступает европейским рекам, например Рейну", — рассказал директор ЦКП НО "Арктика" САФУ Дмитрий Косяков.Примерно 80 процентов обнаруженных частиц — это полиэтиленовые гранулы преимущественно размером 200-300 микрометров. Ученые отмечают, что из-за структуры течений Мирового океана Баренцево море стало сейчас одним из главных очагов загрязнения микропластиком на планете.По словам исследователей, донные отложения Северной Двины в среднем могут за год накапливать до 117 миллиграммов микропластика на килограмм. Из-за сильных течений и во время весенних паводков эти запасы высвобождаются и попадают в океан."Нами была проделана довольно кропотливая работа, так как исследовать надо каждую частицу, а в каждой пробе их может быть больше ста и таких проб нужны десятки и даже сотни", — рассказал научный сотрудник ЦКП НО "Арктика" Александр Кожевников.В исследовании применялся комплекс наиболее современных аналитических методов с использованием уникальной инфраструктуры САФУ, — например, метод µFT-IR, позволяющий идентифицировать каждую микрочастицу и ее материал по инфракрасному спектру поглощения.В дальнейшем научный коллектив планирует расширить область своих исследований на всю Российскую Арктику.

https://ria.ru/20230503/arktika-1869316602.html

https://ria.ru/20230911/nauka-1895403223.html

https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html

баренцево море

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, баренцево море, россия, экология в россии, навигатор абитуриента, северный (арктический) федеральный университет, арктика