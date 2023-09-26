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В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря - РИА Новости, 26.09.2023
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Наука
 
03:00 26.09.2023 (обновлено: 10:32 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html
В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря
В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря - РИА Новости, 26.09.2023
В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря
Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:00
2023-09-26T10:32
наука
наука
университетская наука
баренцево море
россия
экология в россии
навигатор абитуриента
северный (арктический) федеральный университет
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной Двины, Белого и Баренцева морей, что позволит лучше оценивать угрозу подобных загрязнений и разрабатывать специализированные системы очистки, сообщила пресс-служба вуза.Мировое производство пластмасс, по оценкам специалистов, составляет от 300 до 375 миллионов тонн в год. При изнашивании структур с содержанием пластика формируется так называемый микропластик, который, как правило, попадает в реки и накапливается в Мировом океане.Микропластик в размере от 100 нанометров до пяти миллиметров считается опасным для окружающей среды, но его воздействие на человека и другие биологические системы пока не исследовано в полной мере. Главными источниками этого загрязнения служат городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовецкие сети.Специалисты САФУ определили объемы и состав микропластика в донных отложениях и водах Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По их словам, уровень микропластика в речных водах ожидаемо соответствует уровню заселенности того или иного речного бассейна.&quot;Так, Северная Двина загрязнена куда больше сибирских рек, но уступает европейским рекам, например Рейну&quot;, — рассказал директор ЦКП НО &quot;Арктика&quot; САФУ Дмитрий Косяков.Примерно 80 процентов обнаруженных частиц — это полиэтиленовые гранулы преимущественно размером 200-300 микрометров. Ученые отмечают, что из-за структуры течений Мирового океана Баренцево море стало сейчас одним из главных очагов загрязнения микропластиком на планете.По словам исследователей, донные отложения Северной Двины в среднем могут за год накапливать до 117 миллиграммов микропластика на килограмм. Из-за сильных течений и во время весенних паводков эти запасы высвобождаются и попадают в океан."Нами была проделана довольно кропотливая работа, так как исследовать надо каждую частицу, а в каждой пробе их может быть больше ста и таких проб нужны десятки и даже сотни", — рассказал научный сотрудник ЦКП НО "Арктика" Александр Кожевников.В исследовании применялся комплекс наиболее современных аналитических методов с использованием уникальной инфраструктуры САФУ, — например, метод µFT-IR, позволяющий идентифицировать каждую микрочастицу и ее материал по инфракрасному спектру поглощения.В дальнейшем научный коллектив планирует расширить область своих исследований на всю Российскую Арктику.
https://ria.ru/20230503/arktika-1869316602.html
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наука, университетская наука, баренцево море, россия, экология в россии, навигатор абитуриента, северный (арктический) федеральный университет, арктика
Наука, Наука, Университетская наука, Баренцево море, Россия, Экология в России, Навигатор абитуриента, Северный (Арктический) федеральный университет, Арктика

В России узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря

© iStock.com / dottedhippoЗагрязнение воды в океане
Загрязнение воды в океане - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© iStock.com / dottedhippo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной Двины, Белого и Баренцева морей, что позволит лучше оценивать угрозу подобных загрязнений и разрабатывать специализированные системы очистки, сообщила пресс-служба вуза.
Мировое производство пластмасс, по оценкам специалистов, составляет от 300 до 375 миллионов тонн в год. При изнашивании структур с содержанием пластика формируется так называемый микропластик, который, как правило, попадает в реки и накапливается в Мировом океане.
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Микропластик в размере от 100 нанометров до пяти миллиметров считается опасным для окружающей среды, но его воздействие на человека и другие биологические системы пока не исследовано в полной мере. Главными источниками этого загрязнения служат городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовецкие сети.
Специалисты САФУ определили объемы и состав микропластика в донных отложениях и водах Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По их словам, уровень микропластика в речных водах ожидаемо соответствует уровню заселенности того или иного речного бассейна.
«

"Так, Северная Двина загрязнена куда больше сибирских рек, но уступает европейским рекам, например Рейну", — рассказал директор ЦКП НО "Арктика" САФУ Дмитрий Косяков.

Примерно 80 процентов обнаруженных частиц — это полиэтиленовые гранулы преимущественно размером 200-300 микрометров. Ученые отмечают, что из-за структуры течений Мирового океана Баренцево море стало сейчас одним из главных очагов загрязнения микропластиком на планете.
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По словам исследователей, донные отложения Северной Двины в среднем могут за год накапливать до 117 миллиграммов микропластика на килограмм. Из-за сильных течений и во время весенних паводков эти запасы высвобождаются и попадают в океан.
"Нами была проделана довольно кропотливая работа, так как исследовать надо каждую частицу, а в каждой пробе их может быть больше ста и таких проб нужны десятки и даже сотни", — рассказал научный сотрудник ЦКП НО "Арктика" Александр Кожевников.
В исследовании применялся комплекс наиболее современных аналитических методов с использованием уникальной инфраструктуры САФУ, — например, метод µFT-IR, позволяющий идентифицировать каждую микрочастицу и ее материал по инфракрасному спектру поглощения.
В дальнейшем научный коллектив планирует расширить область своих исследований на всю Российскую Арктику.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаБаренцево мореРоссияЭкология в РоссииНавигатор абитуриентаСеверный (Арктический) федеральный университетАрктика
 
 
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