https://ria.ru/20230926/natsist-1898673507.html

Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский

Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский - РИА Новости, 26.09.2023

Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский

Такие люди, как служивший на стороне нацистов Ярослав Хунка, не должны участвовать в общественной жизни, более того, самого 98-летнего мужчину, возможно, стоило РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:37

2023-09-26T11:37

2023-09-26T14:08

в мире

канада

польша

владимир зеленский

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Такие люди, как служивший на стороне нацистов Ярослав Хунка, не должны участвовать в общественной жизни, более того, самого 98-летнего мужчину, возможно, стоило бы привлечь к ответственности, заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в интервью телеканалу CTV."Это человек, участвовавший в организации, которая атаковала поляков, не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности", — сказал дипломат.Представитель Варшавы добавил, что Хунку можно подвергнуть уголовному преследованию за действия подразделения СС, в которое он входил.Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады во время визита Владимира Зеленского пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Посол Польши счел извинения неполными, так как в них не были упомянуты жертвы нацистов среди поляков.Дзельский также отметил, что "не может представить, чтобы Владимир Зеленский осознавал, кому аплодировал в канадском парламенте".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/zhurnalist-1898598344.html

канада

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, польша, владимир зеленский, вторая мировая война (1939-1945)