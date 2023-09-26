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Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский - РИА Новости, 26.09.2023
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11:37 26.09.2023 (обновлено: 14:08 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/natsist-1898673507.html
Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский
Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский - РИА Новости, 26.09.2023
Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский
Такие люди, как служивший на стороне нацистов Ярослав Хунка, не должны участвовать в общественной жизни, более того, самого 98-летнего мужчину, возможно, стоило РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:37
2023-09-26T14:08
в мире
канада
польша
владимир зеленский
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Такие люди, как служивший на стороне нацистов Ярослав Хунка, не должны участвовать в общественной жизни, более того, самого 98-летнего мужчину, возможно, стоило бы привлечь к ответственности, заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в интервью телеканалу CTV."Это человек, участвовавший в организации, которая атаковала поляков, не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности", — сказал дипломат.Представитель Варшавы добавил, что Хунку можно подвергнуть уголовному преследованию за действия подразделения СС, в которое он входил.Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады во время визита Владимира Зеленского пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Посол Польши счел извинения неполными, так как в них не были упомянуты жертвы нацистов среди поляков.Дзельский также отметил, что "не может представить, чтобы Владимир Зеленский осознавал, кому аплодировал в канадском парламенте".
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в мире, канада, польша, владимир зеленский, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Канада, Польша, Владимир Зеленский, Вторая мировая война (1939-1945)
Польша призвала судить нациста, которому аплодировал Зеленский

Посол Польши в Канаде призвал подвергнуть нациста Хунку уголовному преследованию

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Такие люди, как служивший на стороне нацистов Ярослав Хунка, не должны участвовать в общественной жизни, более того, самого 98-летнего мужчину, возможно, стоило бы привлечь к ответственности, заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в интервью телеканалу CTV.
"Это человек, участвовавший в организации, которая атаковала поляков, не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности", — сказал дипломат.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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Представитель Варшавы добавил, что Хунку можно подвергнуть уголовному преследованию за действия подразделения СС, в которое он входил.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады во время визита Владимира Зеленского пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
Посол Польши счел извинения неполными, так как в них не были упомянуты жертвы нацистов среди поляков.
Дзельский также отметил, что "не может представить, чтобы Владимир Зеленский осознавал, кому аплодировал в канадском парламенте".
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