https://ria.ru/20230926/natsist-1898620251.html

Откровения встретившегося с Зеленским эсэсовца шокировали канадцев

Откровения встретившегося с Зеленским эсэсовца шокировали канадцев - РИА Новости, 26.09.2023

Откровения встретившегося с Зеленским эсэсовца шокировали канадцев

Зрители канадского телеканала Global News выразили негодование из-за чествования в парламенте страны престарелого украинского нациста Ярослава Хунки, который,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:33

2023-09-26T06:33

2023-09-26T06:35

в мире

канада

россия

владимир зеленский

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джастин трюдо

украина

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Зрители канадского телеканала Global News выразили негодование из-за чествования в парламенте страны престарелого украинского нациста Ярослава Хунки, который, как оказалось, не скрывал своего прошлого.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.В эфире Global News журналист Маккензи Грей рассказал о личности Хунки, отметив, что тот "много" писал в Интернете о своем прошлом. Грей привел цитату из поста украинца, что в июле 1941 года он "с радостью приветствовал немецких солдат". Кроме того, Хунка опубликовал свои фотографии 1943 года, где он после вступления в ряды "Галичины" проходит обучение в Мюнхене. "Так что, судя по его собственным словам, нет никаких сомнений в том, что он связан с этим нацистским подразделением", - резюмировал журналист.Сюжет телеканала вызвал резкую реакцию канадских зрителей."Впервые наш парламент аплодирует человеку, который воевал в войсках СС. Это позор", - заявил @Voltaire7."Мне, как жителю Канады, очень стыдно за наше правительство", - посетовала @constancemoore6040."Это показывает, насколько интеллектуально развиты наши политики. Любой, кто воевал с Россией в то время, не был "канадским героем"", - указал @marktwain168."В тот момент, когда спикер говорил о борьбе против России во время Второй мировой войны, учитывая, что Россия была союзником Канады в борьбе с Гитлером, как можно заявлять о неведении?" – задался вопросом @gamechanger8494."Как это они не знали, когда он сказал: "он сражался против русских во Второй мировой войне"? Им нужен урок истории", - согласился @Loloff210."Мой дедушка сражался с нацистами во Вторую мировую войну, и, как и многие ветераны, не получил ничего, никакой помощи от правительства после многих лет службы. Тем не менее, этот нацист из войск СС получает овации в канадском парламенте. Абсолютно отвратительно", - возмутился @denverjustbecause8599."Использование слов "бывший" и "нацист" в одном предложении — это самая отвратительная с моральной точки зрения вещь, которую я когда-либо слышал от канадских СМИ", - добавил @CyberSamurai4Life.Позднее спикер канадской палаты общин Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей о Хунке, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Сам Трюдо выразил сожаления в связи со случившимся, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева.

https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html

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в мире, канада, россия, владимир зеленский, мюнхен, джастин трюдо, украина, вторая мировая война (1939-1945)