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Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 26.09.2023 (обновлено: 18:54 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/nato-1898796247.html
Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине
Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине
Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:57
2023-09-26T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
польша
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Правда заключается в том, что НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для совершения атак вглубь России. Боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы ДНР, ЛНР и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию&quot;, — предположил он.По словам эксперта, недавний удар российских войск по танку Leopard раскрыл правду об участии немецких солдат в операциях ВСУ на передовой. Это говорит о том, что Североатлантический альянс открыто воюет в бывшей советской республике, пояснил Джонсон.В минувшую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html
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в мире, россия, украина, германия, польша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Польша, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинский конфликт может перейти на территорию Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Правда заключается в том, что НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для совершения атак вглубь России. Боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы ДНР, ЛНР и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию", — предположил он.

По словам эксперта, недавний удар российских войск по танку Leopard раскрыл правду об участии немецких солдат в операциях ВСУ на передовой. Это говорит о том, что Североатлантический альянс открыто воюет в бывшей советской республике, пояснил Джонсон.
В минувшую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияПольшаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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