https://ria.ru/20230926/nato-1898796247.html

Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине

Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине - РИА Новости, 26.09.2023

Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине

Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:57

2023-09-26T17:57

2023-09-26T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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польша

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Правда заключается в том, что НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для совершения атак вглубь России. Боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы ДНР, ЛНР и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию", — предположил он.По словам эксперта, недавний удар российских войск по танку Leopard раскрыл правду об участии немецких солдат в операциях ВСУ на передовой. Это говорит о том, что Североатлантический альянс открыто воюет в бывшей советской республике, пояснил Джонсон.В минувшую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html

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украина

германия

польша

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в мире, россия, украина, германия, польша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато