https://ria.ru/20230926/moskva-1898743644.html

Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве

Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве - РИА Новости, 26.09.2023

Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве

Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве 30 сентября и 1 октября, профессиональные орнитологи вместе с любителями природы... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:10

2023-09-26T15:10

2023-09-26T15:10

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мосприрода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве 30 сентября и 1 октября, профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. "Мосприрода приглашает москвичей принять участие в традиционной ежегодной общероссийской акции "Евразийский учет птиц", которая пройдёт 30 сентября и 1 октября 2023 года. Профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их", - сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году московские природные территории примут участие в акции уже в шестой раз. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, – индивидуально и небольшими группами. "Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции птах, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелётов и зимовки", - рассказали в Мосприроде. Кроме того, с 26 сентября по 2 октября москвичи могут посетить более 10 тематических открытых мероприятий, посвящённых птицам. "Занятия позволят участникам научиться правильно определять виды пернатых, чтобы собранные в ходе учета данные были максимально полными и достоверными", - добавили в Мосприроде.

https://realty.ria.ru/20230922/park-1898080461.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода