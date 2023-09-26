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Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве - РИА Новости, 26.09.2023
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15:10 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/moskva-1898743644.html
Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве
Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве - РИА Новости, 26.09.2023
Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве
Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве 30 сентября и 1 октября, профессиональные орнитологи вместе с любителями природы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:10
2023-09-26T15:10
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве 30 сентября и 1 октября, профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. "Мосприрода приглашает москвичей принять участие в традиционной ежегодной общероссийской акции "Евразийский учет птиц", которая пройдёт 30 сентября и 1 октября 2023 года. Профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их", - сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году московские природные территории примут участие в акции уже в шестой раз. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, – индивидуально и небольшими группами. "Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции птах, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелётов и зимовки", - рассказали в Мосприроде. Кроме того, с 26 сентября по 2 октября москвичи могут посетить более 10 тематических открытых мероприятий, посвящённых птицам. "Занятия позволят участникам научиться правильно определять виды пернатых, чтобы собранные в ходе учета данные были максимально полными и достоверными", - добавили в Мосприроде.
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москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода

Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве
Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ежегодная общероссийская акция "Евразийский учет птиц" пройдет в Москве 30 сентября и 1 октября, профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их, сообщили в телеграм-канале Мосприроды.
"Мосприрода приглашает москвичей принять участие в традиционной ежегодной общероссийской акции "Евразийский учет птиц", которая пройдёт 30 сентября и 1 октября 2023 года. Профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в этом году московские природные территории примут участие в акции уже в шестой раз. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, – индивидуально и небольшими группами.
"Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции птах, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелётов и зимовки", - рассказали в Мосприроде.
Кроме того, с 26 сентября по 2 октября москвичи могут посетить более 10 тематических открытых мероприятий, посвящённых птицам.
"Занятия позволят участникам научиться правильно определять виды пернатых, чтобы собранные в ходе учета данные были максимально полными и достоверными", - добавили в Мосприроде.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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