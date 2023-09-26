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Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана - РИА Новости, 26.09.2023
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07:17 26.09.2023 (обновлено: 14:40 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/moskalkova-1898622733.html
Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана
Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана - РИА Новости, 26.09.2023
Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана
Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:17
2023-09-26T14:40
россия
волгоград
татьяна москалькова
рамзан кадыров
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете России, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится своим сыном. "Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону", — написала Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, во время следствия в СИЗО подследственный, безусловно, "должен содержаться по правилам, которые установлены законом".
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россия, волгоград, татьяна москалькова, рамзан кадыров
Россия, Волгоград, Татьяна Москалькова, Рамзан Кадыров
Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана

Москалькова отреагировала на кадры избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете России, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится своим сыном.
"Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону", — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, во время следствия в СИЗО подследственный, безусловно, "должен содержаться по правилам, которые установлены законом".
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РоссияВолгоградТатьяна МоскальковаРамзан Кадыров
 
 
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