https://ria.ru/20230926/moskalkova-1898622733.html

Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана

Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана - РИА Новости, 26.09.2023

Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана

Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:17

2023-09-26T07:17

2023-09-26T14:40

россия

волгоград

татьяна москалькова

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете России, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится своим сыном. "Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону", — написала Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, во время следствия в СИЗО подследственный, безусловно, "должен содержаться по правилам, которые установлены законом".

https://ria.ru/20230920/kadyrov-1897631503.html

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, волгоград, татьяна москалькова, рамзан кадыров