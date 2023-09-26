Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана
Москалькова отреагировала на кадры избиения поджигателя Корана сыном Кадырова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете России, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится своим сыном.
"Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону", — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, во время следствия в СИЗО подследственный, безусловно, "должен содержаться по правилам, которые установлены законом".