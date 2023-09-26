https://ria.ru/20230926/morales-1898613379.html

Моралес заявил о противостоянии с правительством Боливии

Моралес заявил о противостоянии с правительством Боливии - РИА Новости, 26.09.2023

Моралес заявил о противостоянии с правительством Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который намерен снова баллотироваться на пост главы государства, заявил в соцсети Х, что в противостоянии ему объединились РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:36

2023-09-26T02:36

2023-09-26T11:41

боливия

эво моралес

мвф

луис арсе

кочабамба (город)

в мире

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МЕХИКО, 26 сен — РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес, который намерен снова баллотироваться на пост главы государства, заявил в соцсети Х, что в противостоянии ему объединились социалистическое правительство его бывшего соратника Луиса Арсе и представители крайне правых сил."В последние часы мы стали свидетелями того, как правительство и крайне правые сепаратисты совместно противостоят кандидатуре, которую продвигает народ. Если с экономикой все в порядке, почему вы беспокоитесь о выдвижении кандидата? Отчаяние исходит только от тех, кто несет ответственность за уклон правительства вправо и смену социально-производственной общинной экономической модели ортодоксальными формулами финансовой дисциплины и долга МВФ", — написал он.Нынешний президент Луис Арсе был министром экономики в правительстве Моралеса, он представляет ту же партию "Движение к социализму", что и бывший глава государства. Моралес всячески поддерживал и продвигал кандидатуру Арсе на выборах в 2019 году.По словам Моралеса, вместе с единомышленниками, которые поддерживают его на выборах и противостоят "лжи и саботажу, направленным на делегитимизацию "Движения к социализму", сейчас он собирает предложения, опасения и рекомендации, чтобы "снова спасти нашу любимую Боливию".В другом твите политик утверждает, что СМИ, у которых есть рекламные контракты с правительством, получили из администрации президента указание дезинформировать население и называть выдвижение Моралеса самопровозглашением, тогда как его кандидатуру одобрили на недавнем мероприятии "Движения к социализму" с участием более пяти тысяч человек.Моралес стал первым боливийским политиком, который сообщил о намерении бороться за президентское кресло в 2025 году. С таким объявлением он выступил за несколько дней до съезда "Движения к социализму", который должен пройти в Кочабамбе с 3 по 5 октября.

https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

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боливия, эво моралес, мвф, луис арсе, кочабамба (город), в мире