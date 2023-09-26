Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898819218.html
Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС
Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября встретиться с канцлером Олафом Шольцем и обсудит в частности поддержку... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:50
2023-09-26T19:50
в мире
германия
молдавия
олаф шольц
берлин (город)
майя санду
дорин речан
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября встретиться с канцлером Олафом Шольцем и обсудит в частности поддержку Берлина в процессе присоединения республики к ЕС, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. "С 27 по 29 сентября премьер-министр Дорин Речан посетит Берлин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в качестве гостя в немецко-румынском форуме вместе со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку и канцлером Германии Олафом Шольцем", - сообщил Водэ в своем Telegram-канале. По его словам, Речан также проведет несколько встреч с депутатами парламента, министрами и бизнесменами Германии. "Рассмотрят инвестиционные возможности нашей страны для привлечения немецких бизнесменов, меры по укреплению энергетической безопасности, а также продвижение молдавской продукции на рынок ЕС. В дискуссию также будет включен вопрос процесса присоединения к Европейскому Союзу, причем поддержка Германии в этом процессе будет особенно важна", – отметил Водэ. Вместе с Речаном в Германию отправятся вице-премьер, министр экономики Дмитрий Алайба и министр энергетики Виктор Парликов. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро, речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре в Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 17 октября в Кишиневе пройдет заседание "Платформы поддержки Молдавии". Премьер Дорин Речан уточнил, что в Кишинев приедут представители 30 стран, преимущественно из ЕС, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.
https://ria.ru/20230829/soyuz-1892970662.html
https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
германия
молдавия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_455f7e9dacbc5124324c84da9b6c4209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, молдавия, олаф шольц, берлин (город), майя санду, дорин речан, евросоюз
В мире, Германия, Молдавия, Олаф Шольц, Берлин (город), Майя Санду, Дорин Речан, Евросоюз
Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС

Водэ: премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября встретиться с канцлером Олафом Шольцем и обсудит в частности поддержку Берлина в процессе присоединения республики к ЕС, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
"С 27 по 29 сентября премьер-министр Дорин Речан посетит Берлин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в качестве гостя в немецко-румынском форуме вместе со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку и канцлером Германии Олафом Шольцем", - сообщил Водэ в своем Telegram-канале.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
ЕС держит Молдавию в "зале ожидания", не принимая в союз, считает эксперт
29 августа, 17:05
По его словам, Речан также проведет несколько встреч с депутатами парламента, министрами и бизнесменами Германии.
"Рассмотрят инвестиционные возможности нашей страны для привлечения немецких бизнесменов, меры по укреплению энергетической безопасности, а также продвижение молдавской продукции на рынок ЕС. В дискуссию также будет включен вопрос процесса присоединения к Европейскому Союзу, причем поддержка Германии в этом процессе будет особенно важна", – отметил Водэ.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии
28 августа, 16:51
Вместе с Речаном в Германию отправятся вице-премьер, министр экономики Дмитрий Алайба и министр энергетики Виктор Парликов.
В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро, речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре в Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 17 октября в Кишиневе пройдет заседание "Платформы поддержки Молдавии". Премьер Дорин Речан уточнил, что в Кишинев приедут представители 30 стран, преимущественно из ЕС, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
 
В миреГерманияМолдавияОлаф ШольцБерлин (город)Майя СандуДорин РечанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала