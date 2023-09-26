https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898819218.html

Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС

Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС - РИА Новости, 26.09.2023

Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение республики к ЕС

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября встретиться с канцлером Олафом Шольцем и обсудит в частности поддержку... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:50

2023-09-26T19:50

2023-09-26T19:50

в мире

германия

молдавия

олаф шольц

берлин (город)

майя санду

дорин речан

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября встретиться с канцлером Олафом Шольцем и обсудит в частности поддержку Берлина в процессе присоединения республики к ЕС, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. "С 27 по 29 сентября премьер-министр Дорин Речан посетит Берлин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в качестве гостя в немецко-румынском форуме вместе со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку и канцлером Германии Олафом Шольцем", - сообщил Водэ в своем Telegram-канале. По его словам, Речан также проведет несколько встреч с депутатами парламента, министрами и бизнесменами Германии. "Рассмотрят инвестиционные возможности нашей страны для привлечения немецких бизнесменов, меры по укреплению энергетической безопасности, а также продвижение молдавской продукции на рынок ЕС. В дискуссию также будет включен вопрос процесса присоединения к Европейскому Союзу, причем поддержка Германии в этом процессе будет особенно важна", – отметил Водэ. Вместе с Речаном в Германию отправятся вице-премьер, министр экономики Дмитрий Алайба и министр энергетики Виктор Парликов. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро, речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре в Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 17 октября в Кишиневе пройдет заседание "Платформы поддержки Молдавии". Премьер Дорин Речан уточнил, что в Кишинев приедут представители 30 стран, преимущественно из ЕС, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

https://ria.ru/20230829/soyuz-1892970662.html

https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

германия

молдавия

берлин (город)

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в мире, германия, молдавия, олаф шольц, берлин (город), майя санду, дорин речан, евросоюз