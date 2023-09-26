https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898709762.html

В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией

В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией

Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:24

2023-09-26T13:24

2023-09-26T13:32

россия

молдавия

майя санду

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. "К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил", - заявил Песков. По его словам, Санду и руководство Молдавии "глубоко заблуждаются". "Они, с нашей точки зрения, делают ошибку, ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими странами, с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Эту ошибку, как отметил Песков, Молдавии придется понять, а цену этой ошибки "будет платить народ этой страны".

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, в мире