https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898709762.html
В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией
В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией
Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:24
2023-09-26T13:24
2023-09-26T13:32
россия
молдавия
майя санду
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. "К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил", - заявил Песков. По его словам, Санду и руководство Молдавии "глубоко заблуждаются". "Они, с нашей точки зрения, делают ошибку, ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими странами, с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Эту ошибку, как отметил Песков, Молдавии придется понять, а цену этой ошибки "будет платить народ этой страны".
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_455f7e9dacbc5124324c84da9b6c4209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле отреагировали на слова Санду об отказе сотрудничать с Россией
Песков: Молдавия видит в европейских ценностях отрицание всего российского
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
«
"К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил", - заявил Песков.
По его словам, Санду и руководство Молдавии "глубоко заблуждаются".
"Они, с нашей точки зрения, делают ошибку, ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими странами, с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Эту ошибку, как отметил Песков, Молдавии придется понять, а цену этой ошибки "будет платить народ этой страны".
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон