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Правительство Молдавии денонсировало еще 13 соглашений с СНГ - РИА Новости, 26.09.2023
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14:20 26.09.2023 (обновлено: 14:22 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/moldavia-1898727711.html
Правительство Молдавии денонсировало еще 13 соглашений с СНГ
Правительство Молдавии денонсировало еще 13 соглашений с СНГ - РИА Новости, 26.09.2023
Правительство Молдавии денонсировало еще 13 соглашений с СНГ
Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило денонсацию сразу 13 соглашений с СНГ, аргументировав это их "неуместностью" и тем, что республика не... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:20
2023-09-26T14:22
в мире
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило денонсацию сразу 13 соглашений с СНГ, аргументировав это их "неуместностью" и тем, что республика не разделяет ценностей Содружества, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. "Представляю проекты денонсации 13 соглашений с СНГ из многих областей, которые после проверки с юридической точки зрения были признаны неуместными. Среди главных причин денонсации соглашения значатся: невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям, тот факт, что Молдавия уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые предложены для денонсации", - заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Руслан Болбочану. Он уточнил, что денонсация соглашений не несет финансовых или иных последствий для государства, а также для граждан Молдавии. Правительство проголосовало сразу за все 13 законопроектов, решение было принято единогласно. Проекты будут денонсированы после того, как решение кабмина подтвердит парламент республики. Таким образом, Молдавия решила отказаться от соглашений о взаимопомощи в случаях аварий и других ЧС на электроэнергетических объектах, о взаимодействии в случае эвакуации граждан государств Содружества из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций, сотрудничестве в областях охраны здоровья населения, гидрометеорологии, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью. Также Молдавия впредь не намерена участвовать в договорах по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, о профилактике йод-дефицитных состояний среди населения, о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, об аттестации и аккредитации образовательных учреждений государств-участников СНГ. Не желает Молдавия сотрудничества и в вопросах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, а также подготовки специалистов антитеррористических подразделений. Кроме того, была одобрена денонсация соглашения о сотрудничестве министерства национальной безопасности Молдавии и Службы внешней разведки РФ в области разведывательной деятельности.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, россия, снг, содружество
В мире, Молдавия, Россия, СНГ, Содружество
Правительство Молдавии денонсировало еще 13 соглашений с СНГ

Правительство Молдавии денонсировало 13 соглашений с СНГ, назвав их неуместными

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило денонсацию сразу 13 соглашений с СНГ, аргументировав это их "неуместностью" и тем, что республика не разделяет ценностей Содружества, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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"Представляю проекты денонсации 13 соглашений с СНГ из многих областей, которые после проверки с юридической точки зрения были признаны неуместными. Среди главных причин денонсации соглашения значатся: невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям, тот факт, что Молдавия уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые предложены для денонсации", - заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Руслан Болбочану.
Он уточнил, что денонсация соглашений не несет финансовых или иных последствий для государства, а также для граждан Молдавии.
Правительство проголосовало сразу за все 13 законопроектов, решение было принято единогласно. Проекты будут денонсированы после того, как решение кабмина подтвердит парламент республики.
Таким образом, Молдавия решила отказаться от соглашений о взаимопомощи в случаях аварий и других ЧС на электроэнергетических объектах, о взаимодействии в случае эвакуации граждан государств Содружества из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций, сотрудничестве в областях охраны здоровья населения, гидрометеорологии, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью.
Также Молдавия впредь не намерена участвовать в договорах по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, о профилактике йод-дефицитных состояний среди населения, о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, об аттестации и аккредитации образовательных учреждений государств-участников СНГ. Не желает Молдавия сотрудничества и в вопросах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, а также подготовки специалистов антитеррористических подразделений. Кроме того, была одобрена денонсация соглашения о сотрудничестве министерства национальной безопасности Молдавии и Службы внешней разведки РФ в области разведывательной деятельности.
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