В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные
МИД Индии: время, когда повестку определяли только несколько стран, закончилось
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Дни, когда несколько стран определяли повестку дня и ожидали, что другие последуют их примеру, прошли. Поскольку сама Организация Объединенных Наций символизирует поиск точек соприкосновения, крайне важно прислушиваться к другим и уважать их точки зрения. Это не слабость. Это основы сотрудничества. Только тогда коллективные усилия по решению глобальных проблем могут быть успешными", - заявил Джайшанкар, выступая на Генассамблее ООН.
Он напомнил, что в ходе саммита прошедшего в сентябре в Нью-Дели саммита лидеров стран "Большой двадцатки" Африканский союз по инициативе Индии был принят в G20 в качестве постоянного члена. "Поступив таким образом, мы дали возможность высказаться целому континенту. Этот важный шаг в реформировании должен вдохновить Организацию Объединенных Наций, гораздо более старую организацию, на то, чтобы сделать Совет Безопасности современным. В конце концов, широкое представительство является необходимым условием как эффективности, так и авторитета… В следующем году Организация Объединенных Наций будет принимать Саммит будущего. Это должно послужить серьезной возможностью для продвижения перемен, отстаивания справедливости и реформирования многосторонности, включая расширение членского состава Совета Безопасности. Мы должны решать глобальные задачи, проникнутые убежденностью в том, что у всех нас "Одна Земля, одна семья и одно будущее", - отметил индийский дипломат.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В 2021 году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе 2022 года Индия председательствовала в организации.