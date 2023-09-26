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В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные - РИА Новости, 26.09.2023
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18:09 26.09.2023 (обновлено: 18:16 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/mir-1898799625.html
В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные
В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные - РИА Новости, 26.09.2023
В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные
Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:09
2023-09-26T18:16
в мире
индия
нью-дели
субраманиам джайшанкар
оон
генеральная ассамблея оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Дни, когда несколько стран определяли повестку дня и ожидали, что другие последуют их примеру, прошли. Поскольку сама Организация Объединенных Наций символизирует поиск точек соприкосновения, крайне важно прислушиваться к другим и уважать их точки зрения. Это не слабость. Это основы сотрудничества. Только тогда коллективные усилия по решению глобальных проблем могут быть успешными", - заявил Джайшанкар, выступая на Генассамблее ООН. Он напомнил, что в ходе саммита прошедшего в сентябре в Нью-Дели саммита лидеров стран "Большой двадцатки" Африканский союз по инициативе Индии был принят в G20 в качестве постоянного члена. "Поступив таким образом, мы дали возможность высказаться целому континенту. Этот важный шаг в реформировании должен вдохновить Организацию Объединенных Наций, гораздо более старую организацию, на то, чтобы сделать Совет Безопасности современным. В конце концов, широкое представительство является необходимым условием как эффективности, так и авторитета… В следующем году Организация Объединенных Наций будет принимать Саммит будущего. Это должно послужить серьезной возможностью для продвижения перемен, отстаивания справедливости и реформирования многосторонности, включая расширение членского состава Совета Безопасности. Мы должны решать глобальные задачи, проникнутые убежденностью в том, что у всех нас "Одна Земля, одна семья и одно будущее", - отметил индийский дипломат. Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В 2021 году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе 2022 года Индия председательствовала в организации. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в " группу четырех " (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.
https://ria.ru/20230924/miroporyadok-1898323394.html
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в мире, индия, нью-дели, субраманиам джайшанкар, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Индия, Нью-Дели, Субраманиам Джайшанкар, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные

МИД Индии: время, когда повестку определяли только несколько стран, закончилось

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Дни, когда несколько стран определяли повестку дня и ожидали, что другие последуют их примеру, прошли. Поскольку сама Организация Объединенных Наций символизирует поиск точек соприкосновения, крайне важно прислушиваться к другим и уважать их точки зрения. Это не слабость. Это основы сотрудничества. Только тогда коллективные усилия по решению глобальных проблем могут быть успешными", - заявил Джайшанкар, выступая на Генассамблее ООН.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Он напомнил, что в ходе саммита прошедшего в сентябре в Нью-Дели саммита лидеров стран "Большой двадцатки" Африканский союз по инициативе Индии был принят в G20 в качестве постоянного члена. "Поступив таким образом, мы дали возможность высказаться целому континенту. Этот важный шаг в реформировании должен вдохновить Организацию Объединенных Наций, гораздо более старую организацию, на то, чтобы сделать Совет Безопасности современным. В конце концов, широкое представительство является необходимым условием как эффективности, так и авторитета… В следующем году Организация Объединенных Наций будет принимать Саммит будущего. Это должно послужить серьезной возможностью для продвижения перемен, отстаивания справедливости и реформирования многосторонности, включая расширение членского состава Совета Безопасности. Мы должны решать глобальные задачи, проникнутые убежденностью в том, что у всех нас "Одна Земля, одна семья и одно будущее", - отметил индийский дипломат.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В 2021 году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе 2022 года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в " группу четырех " (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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