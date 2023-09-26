https://ria.ru/20230926/mir-1898799625.html

В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные

В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные - РИА Новости, 26.09.2023

В Нью-Дели заявили о конце эпохи, когда политику определяли лишь избранные

Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:09

2023-09-26T18:09

2023-09-26T18:16

в мире

индия

нью-дели

субраманиам джайшанкар

оон

генеральная ассамблея оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. Время, когда только несколько государств определяли мировую повестку дня, закончилось, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Дни, когда несколько стран определяли повестку дня и ожидали, что другие последуют их примеру, прошли. Поскольку сама Организация Объединенных Наций символизирует поиск точек соприкосновения, крайне важно прислушиваться к другим и уважать их точки зрения. Это не слабость. Это основы сотрудничества. Только тогда коллективные усилия по решению глобальных проблем могут быть успешными", - заявил Джайшанкар, выступая на Генассамблее ООН. Он напомнил, что в ходе саммита прошедшего в сентябре в Нью-Дели саммита лидеров стран "Большой двадцатки" Африканский союз по инициативе Индии был принят в G20 в качестве постоянного члена. "Поступив таким образом, мы дали возможность высказаться целому континенту. Этот важный шаг в реформировании должен вдохновить Организацию Объединенных Наций, гораздо более старую организацию, на то, чтобы сделать Совет Безопасности современным. В конце концов, широкое представительство является необходимым условием как эффективности, так и авторитета… В следующем году Организация Объединенных Наций будет принимать Саммит будущего. Это должно послужить серьезной возможностью для продвижения перемен, отстаивания справедливости и реформирования многосторонности, включая расширение членского состава Совета Безопасности. Мы должны решать глобальные задачи, проникнутые убежденностью в том, что у всех нас "Одна Земля, одна семья и одно будущее", - отметил индийский дипломат. Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В 2021 году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе 2022 года Индия председательствовала в организации. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в " группу четырех " (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.

https://ria.ru/20230924/miroporyadok-1898323394.html

https://ria.ru/20230911/oon-1894958535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, нью-дели, субраманиам джайшанкар, оон, генеральная ассамблея оон