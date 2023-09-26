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ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 26.09.2023 (обновлено: 15:22 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/mig-29-1898746064.html
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве - РИА Новости, 26.09.2023
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве
Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николаев (украина)
воздушно-космические силы россии
миг-29
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия
николаев (украина)
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николаев (Украина), Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве

Минобороны: ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколаев (Украина)Воздушно-космические силы РоссииМиГ-29Николаевская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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