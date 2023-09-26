https://ria.ru/20230926/mig-29-1898746064.html
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве - РИА Новости, 26.09.2023
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве
Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николаев (украина)
воздушно-космические силы россии
миг-29
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/mig-1898494980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве
Минобороны: ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве