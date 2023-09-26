https://ria.ru/20230926/mig-29-1898746064.html

ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве

ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве - РИА Новости, 26.09.2023

ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме в Николаеве

Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николаев (украина)

воздушно-космические силы россии

миг-29

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/mig-1898494980.html

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Кирилл Волков

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