https://ria.ru/20230926/mid-1898640031.html
МИД Польши потребовал отправить в отставку Спикера палаты общин Канады
МИД Польши потребовал отправить в отставку Спикера палаты общин Канады - РИА Новости, 26.09.2023
МИД Польши потребовал отправить в отставку Спикера палаты общин Канады
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после скандала с чествованием бывшего эсесовца, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:55
2023-09-26T09:55
2023-09-26T09:55
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галичина (дивизия войск сс)
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ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после скандала с чествованием бывшего эсесовца, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР. Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсесовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. "Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты", - сказал Мулярчик. По его словам, "солдаты Ваффен-СС принадлежали к самым преступным немецким частям, совершали массовые военные преступления - прежде всего в отношении поляков и евреев, и совершали невероятные варварства". "И сегодня отсутствие однозначного осуждения этих лиц и в то же время прославление их является большой компрометацией", - сказал Муларчик.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html
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в мире, канада, польша, галичина (дивизия войск сс)
В мире, Канада, Польша, Галичина (дивизия войск СС)
МИД Польши потребовал отправить в отставку Спикера палаты общин Канады
Польша запросила отставку Спикера палаты общин Канады из-за чествования эсесовца
ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после скандала с чествованием бывшего эсесовца, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР
.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсесовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
"Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты", - сказал Мулярчик.
По его словам, "солдаты Ваффен-СС принадлежали к самым преступным немецким частям, совершали массовые военные преступления - прежде всего в отношении поляков и евреев, и совершали невероятные варварства". "И сегодня отсутствие однозначного осуждения этих лиц и в то же время прославление их является большой компрометацией", - сказал Муларчик.
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