https://ria.ru/20230926/memorial-1898811450.html

Дороги к военным мемориалам отремонтировали в Калужской области

Дороги к военным мемориалам отремонтировали в Калужской области - РИА Новости, 26.09.2023

Дороги к военным мемориалам отремонтировали в Калужской области

Дороги к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтированы в Калужской области в рамках нацпроекта "Безопасные... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:06

2023-09-26T19:06

2023-09-26T19:06

калужская область

общество

калужская область

перемышльский район

куйбышевский район

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КАЛУГА, 26 сен - РИА Новости. Дороги к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтированы в Калужской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщило правительство региона. "В 2023 в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории региона отремонтированы участки автодорог, ведущих к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта Калужской области, в Перемышльском районе отремонтировано более четырех километров дороги М-3 "Украина" - Перемышль-Борищево до мемориала героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В Куйбышевском районе завершен ремонт дороги к мемориалу "Безымянная высота". В Ферзиковском районе приведено в нормативное состояние три километра дороги Ферзиково – Сугоново, по которой можно доехать до парка Победы и к мемориалу дважды Героя Советского Союза, летчику-истребителю А.Т. Карпову. Продолжается ремонт трасс в Бабынинском, Боровском, Тарусском, Сухиничском и Ферзиковском районах, которые также ведут к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны, информирует областное правительство. Сообщается, что новое асфальтовое покрытие появится на дорогах к мемориалам в селе Пятницкое в Бабынинском районе, в деревне Тимашово Боровского района, в селе Роща Тарусского района, к братской могиле в селе Богдановы Колодези Сухиничского района. "В Калуге отремонтированы дороги по улице Складской, ведущей к памятнику воинам-заводчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и улице Гвардейской - к монументу "Слава павшим Героям 1941-1945", - сообщает правительство региона.

https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html

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https://ria.ru/20230921/podderzhka-1897828418.html

калужская область

перемышльский район

куйбышевский район

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общество, калужская область, перемышльский район, куйбышевский район