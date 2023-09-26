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Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением - РИА Новости, 26.09.2023
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10:35 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/melitopol-1898648146.html
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением - РИА Новости, 26.09.2023
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением
Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Ростовом-на-Дону через Бердянск в настоящее время находится в стадии проектирования, заявил исполняющий... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:35
2023-09-26T10:35
экономика
мелитополь
ростов-на-дону
запорожская область
ростовская область
бердянск
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 26 сен – РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Ростовом-на-Дону через Бердянск в настоящее время находится в стадии проектирования, заявил исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся развития транспортной инфраструктуры региона и ее связи с другими субъектами РФ, от заметил, что "этот проект не просто есть - он уже реализуется отчасти". "Когда к нам заезжаете, со стороны Крыма или со стороны Ростова, уже можно видеть изменения в дорожном полотне. Этот процесс будет развиваться и выстраиваться в рамки проектного решения. Железнодорожное сообщение в рамках текущего момента – эта ветка проектируется. То есть она свяжет между собой мелитопольский узел и, соответственно, Бердянск с выходом на Ростов", - заявил Гуськов.
https://ria.ru/20230422/poezda-1867049762.html
мелитополь
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запорожская область
ростовская область
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экономика, мелитополь, ростов-на-дону, запорожская область, ростовская область, бердянск
Экономика, Мелитополь, Ростов-на-Дону, Запорожская область, Ростовская область, Бердянск
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением

Запорожские власти проектируют железную дорогу Мелитополь — Ростов-на-Дону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала Мелитополя
Здание железнодорожного вокзала Мелитополя - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Здание железнодорожного вокзала Мелитополя. Архивное фото
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 26 сен – РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Ростовом-на-Дону через Бердянск в настоящее время находится в стадии проектирования, заявил исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.
Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся развития транспортной инфраструктуры региона и ее связи с другими субъектами РФ, от заметил, что "этот проект не просто есть - он уже реализуется отчасти".
"Когда к нам заезжаете, со стороны Крыма или со стороны Ростова, уже можно видеть изменения в дорожном полотне. Этот процесс будет развиваться и выстраиваться в рамки проектного решения. Железнодорожное сообщение в рамках текущего момента – эта ветка проектируется. То есть она свяжет между собой мелитопольский узел и, соответственно, Бердянск с выходом на Ростов", - заявил Гуськов.
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ЭкономикаМелитопольРостов-на-ДонуЗапорожская областьРостовская областьБердянск
 
 
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