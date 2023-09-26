https://ria.ru/20230926/medvedev-1898770056.html

Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР

Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР - РИА Новости, 26.09.2023

Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проверка во время его поездки на полигон вблизи линии боевого соприкосновения в Донецкой народной... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:42

2023-09-26T16:42

2023-09-26T16:58

донецкая народная республика

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896907791_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_ed2376399ca2d59c286ce16bd7600335.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проверка во время его поездки на полигон вблизи линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне."Хотел бы проинформировать вас о том, что по поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики... Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооружённых сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.Он отметил, что в ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений.

https://ria.ru/20230926/sluzhba-1898770817.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, дмитрий медведев, безопасность