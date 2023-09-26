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Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 26.09.2023 (обновлено: 16:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/medvedev-1898770056.html
Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР
Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР - РИА Новости, 26.09.2023
Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проверка во время его поездки на полигон вблизи линии боевого соприкосновения в Донецкой народной... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:42
2023-09-26T16:58
донецкая народная республика
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проверка во время его поездки на полигон вблизи линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне."Хотел бы проинформировать вас о том, что по поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики... Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооружённых сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.Он отметил, что в ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений.
https://ria.ru/20230926/sluzhba-1898770817.html
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донецкая народная республика, россия, дмитрий медведев, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Медведев рассказал о посещении полигона в ДНР

Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона подготовки военнослужащих РФ, набранных по контракту
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона подготовки военнослужащих РФ, набранных по контракту - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона подготовки военнослужащих РФ, набранных по контракту
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проверка во время его поездки на полигон вблизи линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне.
"Хотел бы проинформировать вас о том, что по поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики... Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооружённых сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
Он отметил, что в ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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