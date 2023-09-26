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В Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината
В Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината - РИА Новости, 26.09.2023
В Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината
Спасатели ликвидировали открытое горение на уфимском хлебокомбинате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:49
2023-09-26T08:49
2023-09-26T16:55
происшествия
уфа
республика башкортостан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на уфимском хлебокомбинате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии Ранее в МЧС России сообщали, что в Уфе загорелось здание хлебокомбината на площади 60 квадратных метров. В ходе тушения пожара обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 "квадратов". Пострадал один человек. Пожар начался в 2.16 (00.16 мск). В прокуратуре уточнили, что горит здание хранилища зерна. "В 7.56 (5.56 мск) открытое горение на уфимском комбинате хлебопродуктов ликвидировано. На месте пожара находится временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов. Тушение продолжается", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии. В ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавший – сотрудник хлебокомбината.
https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html
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происшествия, уфа, республика башкортостан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината
МЧС: в Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината