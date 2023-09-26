https://ria.ru/20230926/mask-1898627686.html

"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России

"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России - РИА Новости, 26.09.2023

"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:42

2023-09-26T08:42

2023-09-26T11:46

в мире

канада

россия

илон маск

джастин трюдо

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент Канады нациста российской пропагандой."Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", — написал Маск.На прошлой неделе Зеленский побывал в Канаде, где посетил заседание парламента. Туда в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже Рота извинился за приглашение нациста в парламент. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал, чтобы персональные извинения принес и Трюдо. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.

https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html

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в мире, канада, россия, илон маск, джастин трюдо, владимир зеленский