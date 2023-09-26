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"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России - РИА Новости, 26.09.2023
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08:42 26.09.2023 (обновлено: 11:46 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/mask-1898627686.html
"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России
"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России - РИА Новости, 26.09.2023
"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:42
2023-09-26T11:46
в мире
канада
россия
илон маск
джастин трюдо
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент Канады нациста российской пропагандой."Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", — написал Маск.На прошлой неделе Зеленский побывал в Канаде, где посетил заседание парламента. Туда в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже Рота извинился за приглашение нациста в парламент. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал, чтобы персональные извинения принес и Трюдо. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html
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в мире, канада, россия, илон маск, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Илон Маск, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
"Не хочу шокировать". Маск неожиданно высказался о России

Маск выступил в защиту России после обвинений со стороны Канады в дезинформации

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент Канады нациста российской пропагандой.
"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", — написал Маск.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Канаде, где посетил заседание парламента. Туда в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже Рота извинился за приглашение нациста в парламент. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал, чтобы персональные извинения принес и Трюдо. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.
Джастин Трюдо во время выступления в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
Вчера, 00:43
 
В миреКанадаРоссияИлон МаскДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
 
 
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