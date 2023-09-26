https://ria.ru/20230926/mandela-1898701485.html
Умерла внучка Нельсона Манделы
Умерла внучка Нельсона Манделы - РИА Новости, 26.09.2023
Умерла внучка Нельсона Манделы
Внучка Нельсона Манделы Золека Мандела умерла от рака в возрасте 43 лет, сообщает издание news24. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:01
2023-09-26T13:01
2023-09-26T13:01
юар
нельсон мандела
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898701039_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_1574baa7e0681d9ae23a8178f4c13401.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Внучка Нельсона Манделы Золека Мандела умерла от рака в возрасте 43 лет, сообщает издание news24. "Золека Мандела, внучка героев борьбы с апартеидом Нельсона Манделы и Винни Мадикизела-Манделы, умерла в понедельник вечером после долгой борьбы с раком. Ей было 43", - пишет издание со ссылкой на заявление семьи Манделы. Отмечается, что Золека, у которой были обнаружены раковые клетки в печени, легких, головном и спинном мозге, была госпитализирована 18 сентября. Недавние снимки подтвердили значительное прогрессирование болезни у Золеки, включая фиброз легких и несколько эмболов (сгустков крови), пишет news24. Золека умерла в окружении семьи и друзей, указывает издание. Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года.
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898701039_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_719696fe50cbe8b13fb8c07f04cb24ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, нельсон мандела
Умерла внучка Нельсона Манделы
News24: внучка Нельсона Манделы умерла от рака в возрасте 43 лет
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Внучка Нельсона Манделы Золека Мандела умерла от рака в возрасте 43 лет, сообщает издание news24.
"Золека Мандела, внучка героев борьбы с апартеидом Нельсона Манделы и Винни Мадикизела-Манделы, умерла в понедельник вечером после долгой борьбы с раком. Ей было 43", - пишет издание со ссылкой на заявление семьи Манделы.
Отмечается, что Золека, у которой были обнаружены раковые клетки в печени, легких, головном и спинном мозге, была госпитализирована 18 сентября.
Недавние снимки подтвердили значительное прогрессирование болезни у Золеки, включая фиброз легких и несколько эмболов (сгустков крови), пишет news24.
Золека умерла в окружении семьи и друзей, указывает издание.
Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР
. Занимал этот пост до 1999 года.