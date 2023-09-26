https://ria.ru/20230926/mandela-1898701485.html

Умерла внучка Нельсона Манделы

Умерла внучка Нельсона Манделы - РИА Новости, 26.09.2023

Умерла внучка Нельсона Манделы

Внучка Нельсона Манделы Золека Мандела умерла от рака в возрасте 43 лет, сообщает издание news24. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:01

2023-09-26T13:01

2023-09-26T13:01

юар

нельсон мандела

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Внучка Нельсона Манделы Золека Мандела умерла от рака в возрасте 43 лет, сообщает издание news24. "Золека Мандела, внучка героев борьбы с апартеидом Нельсона Манделы и Винни Мадикизела-Манделы, умерла в понедельник вечером после долгой борьбы с раком. Ей было 43", - пишет издание со ссылкой на заявление семьи Манделы. Отмечается, что Золека, у которой были обнаружены раковые клетки в печени, легких, головном и спинном мозге, была госпитализирована 18 сентября. Недавние снимки подтвердили значительное прогрессирование болезни у Золеки, включая фиброз легких и несколько эмболов (сгустков крови), пишет news24. Золека умерла в окружении семьи и друзей, указывает издание. Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года.

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юар, нельсон мандела