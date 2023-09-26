Рейтинг@Mail.ru
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/lira-1898634201.html
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 26.09.2023
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:16
2023-09-26T09:16
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780114031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5a16e743b40eef27875347df2158118.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.
https://ria.ru/20230921/tsb-1897769899.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780114031_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_e82a326f9d6d1b213f7eae2e5b7d4dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум, достигнув 27,5 лиры за доллар

© Depositphotos.com / yskandagТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Depositphotos.com / yskandag
Турецкие лиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.
Анкара - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов
21 сентября, 14:06
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала