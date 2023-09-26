https://ria.ru/20230926/lira-1898634201.html

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 26.09.2023

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:16

2023-09-26T09:16

2023-09-26T09:16

в мире

турция

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.

https://ria.ru/20230921/tsb-1897769899.html

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в мире, турция