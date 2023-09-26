https://ria.ru/20230926/liman-1898644353.html

Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении

Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:18

2023-09-26T10:18

2023-09-26T10:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."На краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества, не менее трех батальонов - это то, что за последние несколько суток прибыло дополнительных сил противника. Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причем по разным участкам", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893551283.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр