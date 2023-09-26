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Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 26.09.2023 (обновлено: 10:47 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/liman-1898644353.html
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении
Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:18
2023-09-26T10:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."На краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества, не менее трех батальонов - это то, что за последние несколько суток прибыло дополнительных сил противника. Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причем по разным участкам", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893551283.html
россия
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВСУ направили не менее трех батальонов на Краснолиманское направление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"На краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества, не менее трех батальонов - это то, что за последние несколько суток прибыло дополнительных сил противника. Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причем по разным участкам", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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