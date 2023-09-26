https://ria.ru/20230926/liman-1898644353.html
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении
Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:18
2023-09-26T10:18
2023-09-26T10:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении, прибыло не менее трех батальонов, ожидается обострение ситуации, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."На краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества, не менее трех батальонов - это то, что за последние несколько суток прибыло дополнительных сил противника. Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причем по разным участкам", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893551283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВСУ направили не менее трех батальонов на Краснолиманское направление