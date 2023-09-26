https://ria.ru/20230926/leopard-1898681614.html
СМИ: в Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2
СМИ: в Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: в Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2
Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей продажи их Германии, пишет издание Swissinfo. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:06
2023-09-26T12:06
2023-09-26T13:09
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роберт хабек
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей продажи их Германии, пишет издание Swissinfo."Швейцарская армия может вывести из эксплуатации 25 списанных танков Leopard 2. Это должно было произойти при условии, что танки будут проданы обратно немецкому производителю. После Национального совета <…> и Совет кантонов одобрил этот шаг", — говорится в публикации.В Совете кантонов — так называемой малой палате швейцарского парламента — решение поддержали 25 голосами при 15 голосах против и трех воздержавшихся. Большая палата, Национальный совет, проголосовала за это еще в июне.Как отмечает Swissinfo, решение о фактической перепродаже танков и ее сроках теперь остается за правительством.Сейчас у Швейцарии есть 96 законсервированных танков типа Leopard 2, из них 25 могут быть списаны "без ущерба для удовлетворения потребностей армии". В феврале министр экономики Германии Роберт Хабек и глава Минобороны Борис Писториус обратились к швейцарскому военному ведомству с просьбой о перепродаже этих машин компании-производителю Rheinmetall. При этом немецкие министры заверили, что танки не отправят на Украину, они останутся в Германии или партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей.
https://ria.ru/20230924/tankisty-1898363637.html
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швейцария, германия, роберт хабек, евросоюз, нато, украина
Швейцария, Германия, Роберт Хабек, Евросоюз, НАТО, Украина
СМИ: в Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2
Swissinfo: в парламенте Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 Leopard 2