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На Кубани размер губернаторской стипендии увеличат до десяти тысяч рублей
На Кубани размер губернаторской стипендии увеличат до десяти тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2023
На Кубани размер губернаторской стипендии увеличат до десяти тысяч рублей
Одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество лауреатов повысится до 3 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:51
2023-09-26T20:51
2023-09-26T20:52
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество лауреатов повысится до 3 тысяч человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече со студентами. "Мы говорим, что нам нужен прорыв в науке, производстве, и для этого необходимо обладать достаточными компетенциями. Стандарт обучения в кубанских вузах высок, одаренных студентов поощряем за успешную учебу. Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия. Поэтому в два раза увеличиваем сумму выплаты - с 5 до 10 тысяч рублей. Число лауреатов вырастет с 1 до 3 тысяч человек, - передает краевая администрация слова Кондратьева. По данным властей, стипендию получают студенты, аспиранты вузов и учащиеся колледжей и техникумов. Среди них также представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики. Отмечается, что на Кубани с 2021 года начали выплачивать краевую премию талантливым школьникам, которые поступили в ведущие вузы края на востребованные специальности. Кроме того, премию в 20 тысяч рублей получили обучающиеся по таким направлениям, как IT, промышленность и сельское хозяйство.
https://ria.ru/20230922/energodefitsit-1898143787.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани размер губернаторской стипендии увеличат до десяти тысяч рублей
Кондратьев: на Кубани губернаторскую стипендию увеличат до десяти тысяч рублей
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество лауреатов повысится до 3 тысяч человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече со студентами.
"Мы говорим, что нам нужен прорыв в науке, производстве, и для этого необходимо обладать достаточными компетенциями. Стандарт обучения в кубанских вузах высок, одаренных студентов поощряем за успешную учебу. Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия. Поэтому в два раза увеличиваем сумму выплаты - с 5 до 10 тысяч рублей. Число лауреатов вырастет с 1 до 3 тысяч человек, - передает краевая администрация слова Кондратьева.
По данным властей, стипендию получают студенты, аспиранты вузов и учащиеся колледжей и техникумов. Среди них также представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики.
Отмечается, что на Кубани с 2021 года начали выплачивать краевую премию талантливым школьникам, которые поступили в ведущие вузы края на востребованные специальности. Кроме того, премию в 20 тысяч рублей получили обучающиеся по таким направлениям, как IT, промышленность и сельское хозяйство.
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