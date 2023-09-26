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США с союзниками утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма - РИА Новости, 26.09.2023
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03:36 26.09.2023 (обновлено: 07:28 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/krym-1898615197.html
США с союзниками утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма
США с союзниками утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма - РИА Новости, 26.09.2023
США с союзниками утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма
США и их союзники по НАТО с начала года в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:36
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США и их союзники по НАТО с начала года в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости.За неделю с 18 по 24 сентября, как следует из архива треков портала, американские разведывательные самолеты и стратегические беспилотники, а также "разведчики" их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.В частности, над восточным побережьем Румынии летали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большую часть вылетов — 16 из 21 — сделали летательные аппараты Соединенных Штатов.Для сравнения: в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день. Так, за неделю с 16 по 22 января авиация НАТО (также преимущественно американские самолеты и БПЛА) выполнила в тех же районах только семь полетов, а за неделю с 15 по 21 мая — всего пять.За сутки до удара по штабу Черноморского флота, который 22 сентября нанесли вооруженные силы Украины с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.
https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
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сша, украина, румыния, нато, boeing p-8a poseidon
США, Украина, Румыния, НАТО, Boeing P-8A Poseidon
США с союзниками утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма

США и НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала 2023 года

© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США и их союзники по НАТО с начала года в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости.
За неделю с 18 по 24 сентября, как следует из архива треков портала, американские разведывательные самолеты и стратегические беспилотники, а также "разведчики" их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября, 16:10
В частности, над восточным побережьем Румынии летали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большую часть вылетов — 16 из 21 — сделали летательные аппараты Соединенных Штатов.
Для сравнения: в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день. Так, за неделю с 16 по 22 января авиация НАТО (также преимущественно американские самолеты и БПЛА) выполнила в тех же районах только семь полетов, а за неделю с 15 по 21 мая — всего пять.
За сутки до удара по штабу Черноморского флота, который 22 сентября нанесли вооруженные силы Украины с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.
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