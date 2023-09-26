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Российский дипломат назвал причину миграционного кризиса в ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
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09:14 26.09.2023 (обновлено: 12:24 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/krizis-1898634030.html
Российский дипломат назвал причину миграционного кризиса в ЕС
Российский дипломат назвал причину миграционного кризиса в ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Российский дипломат назвал причину миграционного кризиса в ЕС
Агрессивная политика ЕС в Африке не увенчалась успехом и спровоцировала также миграционный кризис, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:14
2023-09-26T12:24
в мире
африка
брюссель
россия
жозеп боррель
евросоюз
кирилл логвинов
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Агрессивная политика ЕС в Африке не увенчалась успехом и спровоцировала также миграционный кризис, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. В последние недели ЕС в очередной раз столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Африки. До этого в Брюсселе задумались о пересмотре своей политики в Африке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимость такого пересмотра стала очевидна после серии переворотов в африканских странах, поддерживавших тесные отношения с Европой. "Мы склонны верить признанию главы евродипломатии Жозепа Борреля в том, что есовская политика на африканском направлении не увенчалась успехом. Главная причина, на наш взгляд, очевидна - это нежелание Брюсселя отказаться от используемых Западом неоколониальных практик, проявляющихся в финансово-экономическом давлении на страны Африки, агрессивном продвижении неолиберальных установок, выколачивании природных, экономических, интеллектуальных ресурсов из бывших колоний. Подобная политика в том числе спровоцировала миграционный кризис, который уже грозит стать одним из наиболее серьезных тестов на прочность всего Евросоюза", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, "намерение есовцев придать новый импульс сотрудничеству с Африкой так и останется красивым лозунгом до тех пор, пока Брюссель не предложит африканцам выстраивать отношения на взаимоуважительной и равноправной основе". "А пока что мы видим, как Евросоюз попросту ищет на стороне виноватого в допущенных им же ошибках", - заключил Логвинов. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
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в мире, африка, брюссель, россия, жозеп боррель, евросоюз, кирилл логвинов
В мире, Африка, Брюссель, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Кирилл Логвинов
Российский дипломат назвал причину миграционного кризиса в ЕС

Логвинов: миграционный кризис в ЕС стал следствием политики Брюсселя в Африке

© AP Photo / Valeria FerraroМигранты на итальянском острове Лампедуза
Мигранты на итальянском острове Лампедуза - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Valeria Ferraro
Мигранты на итальянском острове Лампедуза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Агрессивная политика ЕС в Африке не увенчалась успехом и спровоцировала также миграционный кризис, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
В последние недели ЕС в очередной раз столкнулся с наплывом нелегальных мигрантов из Африки. До этого в Брюсселе задумались о пересмотре своей политики в Африке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимость такого пересмотра стала очевидна после серии переворотов в африканских странах, поддерживавших тесные отношения с Европой.
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19 сентября, 10:22
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"Мы склонны верить признанию главы евродипломатии Жозепа Борреля в том, что есовская политика на африканском направлении не увенчалась успехом. Главная причина, на наш взгляд, очевидна - это нежелание Брюсселя отказаться от используемых Западом неоколониальных практик, проявляющихся в финансово-экономическом давлении на страны Африки, агрессивном продвижении неолиберальных установок, выколачивании природных, экономических, интеллектуальных ресурсов из бывших колоний. Подобная политика в том числе спровоцировала миграционный кризис, который уже грозит стать одним из наиболее серьезных тестов на прочность всего Евросоюза", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, "намерение есовцев придать новый импульс сотрудничеству с Африкой так и останется красивым лозунгом до тех пор, пока Брюссель не предложит африканцам выстраивать отношения на взаимоуважительной и равноправной основе". "А пока что мы видим, как Евросоюз попросту ищет на стороне виноватого в допущенных им же ошибках", - заключил Логвинов.
Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>
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15 мая, 11:52
 
В миреАфрикаБрюссельРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзКирилл Логвинов
 
 
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