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СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области

СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области - РИА Новости, 26.09.2023

СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области

В Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании по реконструкции котельных, сообщает пресс-служба СГК. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:36

2023-09-26T18:36

2023-09-26T19:25

новосибирск

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании по реконструкции котельных, сообщает пресс-служба СГК. Программа стоимостью 83 миллиона рублей предусматривает замену основного оборудования четырех котельных. Все работы планируется завершить в 2024 году. "Одну из котельных, обогревающую детский сад и другие социальные объекты, переведут на газ и оборудуют малошумными технологичными насосами. В остальных котельных поставят новые энергоэффективные котлы. Для надежной и безопасной эксплуатации все теплоисточники автоматизируют, оснастят системой диспетчеризации и приборами учета", - говорится в сообщении. Система диспетчеризации позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии основного оборудования котельных и его исправности. Данные будут аккумулироваться в едином диспетчерском пункте. Модернизация и замещение старых котельных теплом электростанций позволяет существенно улучшить экологическую обстановку в городах присутствия СГК. За последние годы в Новосибирске было закрыто 18 котельных. Общие вложения СГК в реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Новосибирска и области в ближайшие 10 лет запланированы в объеме 20,9 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230925/zhile-1898469138.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новосибирск, куйбышев, новосибирская область, сибирская генерирующая компания, жкх, общество