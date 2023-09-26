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СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области
СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области - РИА Новости, 26.09.2023
СГК реконструирует котельные в Куйбышеве Новосибирской области
В Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании по реконструкции котельных, сообщает пресс-служба СГК. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:36
2023-09-26T18:36
2023-09-26T19:25
новосибирск
куйбышев
новосибирская область
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании по реконструкции котельных, сообщает пресс-служба СГК. Программа стоимостью 83 миллиона рублей предусматривает замену основного оборудования четырех котельных. Все работы планируется завершить в 2024 году. "Одну из котельных, обогревающую детский сад и другие социальные объекты, переведут на газ и оборудуют малошумными технологичными насосами. В остальных котельных поставят новые энергоэффективные котлы. Для надежной и безопасной эксплуатации все теплоисточники автоматизируют, оснастят системой диспетчеризации и приборами учета", - говорится в сообщении. Система диспетчеризации позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии основного оборудования котельных и его исправности. Данные будут аккумулироваться в едином диспетчерском пункте. Модернизация и замещение старых котельных теплом электростанций позволяет существенно улучшить экологическую обстановку в городах присутствия СГК. За последние годы в Новосибирске было закрыто 18 котельных. Общие вложения СГК в реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Новосибирска и области в ближайшие 10 лет запланированы в объеме 20,9 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/zhile-1898469138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, куйбышев, новосибирская область, сибирская генерирующая компания, жкх, общество
Новосибирск, Куйбышев, Новосибирская область, Сибирская генерирующая компания, ЖКХ, Общество, Новости СУЭК
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Куйбышеве Новосибирской области стартовала инвестпрограмма Сибирской генерирующей компании по реконструкции котельных, сообщает пресс-служба СГК.
Программа стоимостью 83 миллиона рублей предусматривает замену основного оборудования четырех котельных. Все работы планируется завершить в 2024 году.
"Одну из котельных, обогревающую детский сад и другие социальные объекты, переведут на газ и оборудуют малошумными технологичными насосами. В остальных котельных поставят новые энергоэффективные котлы. Для надежной и безопасной эксплуатации все теплоисточники автоматизируют, оснастят системой диспетчеризации и приборами учета", - говорится в сообщении.
Система диспетчеризации позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии основного оборудования котельных и его исправности. Данные будут аккумулироваться в едином диспетчерском пункте.
Модернизация и замещение старых котельных теплом электростанций позволяет существенно улучшить экологическую обстановку в городах присутствия СГК. За последние годы в Новосибирске
было закрыто 18 котельных. Общие вложения СГК в реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Новосибирска и области в ближайшие 10 лет запланированы в объеме 20,9 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
Новосибирская область лидирует по вводу служебного и соцжилья в Сибири