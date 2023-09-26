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ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе - РИА Новости, 26.09.2023
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03:48 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kosmos-1898615388.html
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе - РИА Новости, 26.09.2023
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе
США видят ценность в создании горячей линии связи с Китаем для предотвращения кризисных ситуаций в космосе, однако на данный момент такого диалога не ведется,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:48
2023-09-26T03:48
сша
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США видят ценность в создании горячей линии связи с Китаем для предотвращения кризисных ситуаций в космосе, однако на данный момент такого диалога не ведется, заявил РИА Новости официальный представитель американских ВВС. "Я готов подтвердить, что генерал (Ченс) Зальцман (глава Управления космических операций США – ред.) сказал, что такой канал был бы ценен, однако мы еще не дошли до момента, когда будем вести такие обсуждения с КНР", - сказал собеседник агентства, не приведя дополнительных подробностей.
https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html
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сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе

ВВС США выступили за создание линии связи с КНР по кризисным ситуациям в космосе

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США видят ценность в создании горячей линии связи с Китаем для предотвращения кризисных ситуаций в космосе, однако на данный момент такого диалога не ведется, заявил РИА Новости официальный представитель американских ВВС.
"Я готов подтвердить, что генерал (Ченс) Зальцман (глава Управления космических операций США – ред.) сказал, что такой канал был бы ценен, однако мы еще не дошли до момента, когда будем вести такие обсуждения с КНР", - сказал собеседник агентства, не приведя дополнительных подробностей.
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