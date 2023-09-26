https://ria.ru/20230926/konflikt-1898843751.html
Конгрессвуман призвала положить конец конфликту на Украине
Конгрессвуман призвала положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Конгрессвуман призвала положить конец конфликту на Украине
Конфликту на Украине пришло время положить конец, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:16
2023-09-26T23:16
2023-09-26T23:16
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Конфликту на Украине пришло время положить конец, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Пришло время положить конец войне на Украине, этой стране нужен мир", - сообщила она во время своего выступления у стен Капитолия. Как отметила Грин, конгрессмены продолжают "выписывать чеки и посылать их на Украину" и "не слушают американский народ", которому важна своя граница и своя безопасность. "Если вы американец, выступающий против финансирования Украины, то ваш голос не имеет значения. Потому что у вас нет выбора", - подчеркнула Грин. Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, а также призвала американских конгрессменов "фокусироваться на Америке, а не Украине". Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей. Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, сша, америка, марджори тейлор грин, дональд трамп
В мире, Украина, США, Америка, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп
Конгрессвуман призвала положить конец конфликту на Украине
Конгрессвуман Грин: пришло время положить конец конфликту на Украине
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Конфликту на Украине пришло время положить конец, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Пришло время положить конец войне на Украине, этой стране нужен мир", - сообщила она во время своего выступления у стен Капитолия.
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Как отметила Грин, конгрессмены продолжают "выписывать чеки и посылать их на Украину" и "не слушают американский народ", которому важна своя граница и своя безопасность.
"Если вы американец, выступающий против финансирования Украины, то ваш голос не имеет значения. Потому что у вас нет выбора", - подчеркнула Грин.
Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США
ведет к финансированию нацизма, а также призвала американских конгрессменов "фокусироваться на Америке
, а не Украине".
Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа
, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
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