Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе
Патрушев: Запад провоцирует конфликт в Сахаро-Сахельском регионе ради ресурсов
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран государств Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, его слова приводит "Российская газета".
"Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада", - добавил он.
По словам Патрушева, "деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру".
По его словам, это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, а также Закавказья, акваторий Черного и Балтийского морей, "где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, прежде всего, вдоль российских границ".
"При этом характерно, что как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками", - указал Патрушев.