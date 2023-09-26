https://ria.ru/20230926/konflikt-1898780086.html

Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе

Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 26.09.2023

Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе

Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:08

2023-09-26T17:08

2023-09-26T17:08

экономическое сообщество стран западной африки

николай патрушев

нигер

переворот в нигере — 2023

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран государств Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, его слова приводит "Российская газета". "Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада", - добавил он. По словам Патрушева, "деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру". По его словам, это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, а также Закавказья, акваторий Черного и Балтийского морей, "где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, прежде всего, вдоль российских границ". "При этом характерно, что как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками", - указал Патрушев.

https://ria.ru/20230815/niger-1890159365.html

https://ria.ru/20230820/niger-1891136096.html

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экономическое сообщество стран западной африки, николай патрушев, нигер, переворот в нигере — 2023, в мире