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Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 26.09.2023
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17:08 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/konflikt-1898780086.html
Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе
Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 26.09.2023
Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе
Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:08
2023-09-26T17:08
экономическое сообщество стран западной африки
николай патрушев
нигер
переворот в нигере — 2023
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран государств Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, его слова приводит "Российская газета". "Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада", - добавил он. По словам Патрушева, "деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру". По его словам, это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, а также Закавказья, акваторий Черного и Балтийского морей, "где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, прежде всего, вдоль российских границ". "При этом характерно, что как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками", - указал Патрушев.
https://ria.ru/20230815/niger-1890159365.html
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экономическое сообщество стран западной африки, николай патрушев, нигер, переворот в нигере — 2023, в мире
Экономическое сообщество стран Западной Африки, Николай Патрушев, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, В мире
Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе

Патрушев: Запад провоцирует конфликт в Сахаро-Сахельском регионе ради ресурсов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад ради доступа к природным ресурсам Нигера пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе, но хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран государств Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, его слова приводит "Российская газета".
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"Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада", - добавил он.
По словам Патрушева, "деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру".
По его словам, это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, а также Закавказья, акваторий Черного и Балтийского морей, "где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, прежде всего, вдоль российских границ".
"При этом характерно, что как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками", - указал Патрушев.
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Экономическое сообщество стран Западной АфрикиНиколай ПатрушевНигерПереворот в Нигере — 2023В мире
 
 
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