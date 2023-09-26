https://ria.ru/20230926/kompanii-1898620104.html
Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний
Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний - РИА Новости, 26.09.2023
Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний
Китай и Евросоюз пообещали создать недискриминационную деловую среду для компаний друг друга, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:29
2023-09-26T06:29
2023-09-26T06:29
китай
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евросоюз
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз пообещали создать недискриминационную деловую среду для компаний друг друга, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны пообещали сохранять открытость друг другу и предоставлять для компаний друг друга честную и недискриминационную деловую среду", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай выразил готовность в полной мере использовать различные диалоговые механизмы с ЕС в сфере торговли, экономики и инвестиций. "Стороны договорились содействовать дальнейшей открытости друг другу в сфере финансов, поощрять соответствующие их требованиям финансовые учреждения инвестировать на рынках друг друга", - сообщили в ведомстве. Кроме того, стороны решили создать рабочую группу на уровне заместителей министров для укрепления сотрудничества в области финансов. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
https://ria.ru/20230926/makroekonomika-1898619866.html
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китай, пекин, евросоюз
Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний
Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний друг друга
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости.
Китай и Евросоюз пообещали создать недискриминационную деловую среду для компаний друг друга, сообщило
во вторник министерство коммерции КНР.
«
"Стороны пообещали сохранять открытость друг другу и предоставлять для компаний друг друга честную и недискриминационную деловую среду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Китай выразил готовность в полной мере использовать различные диалоговые механизмы с ЕС в сфере торговли, экономики и инвестиций.
"Стороны договорились содействовать дальнейшей открытости друг другу в сфере финансов, поощрять соответствующие их требованиям финансовые учреждения инвестировать на рынках друг друга", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, стороны решили создать рабочую группу на уровне заместителей министров для укрепления сотрудничества в области финансов.
Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине
заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике