https://ria.ru/20230926/kompanii-1898620104.html

Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний

Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний - РИА Новости, 26.09.2023

Китай и ЕС пообещали создать недискриминационную среду для компаний

Китай и Евросоюз пообещали создать недискриминационную деловую среду для компаний друг друга, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:29

2023-09-26T06:29

2023-09-26T06:29

китай

пекин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз пообещали создать недискриминационную деловую среду для компаний друг друга, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны пообещали сохранять открытость друг другу и предоставлять для компаний друг друга честную и недискриминационную деловую среду", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай выразил готовность в полной мере использовать различные диалоговые механизмы с ЕС в сфере торговли, экономики и инвестиций. "Стороны договорились содействовать дальнейшей открытости друг другу в сфере финансов, поощрять соответствующие их требованиям финансовые учреждения инвестировать на рынках друг друга", - сообщили в ведомстве. Кроме того, стороны решили создать рабочую группу на уровне заместителей министров для укрепления сотрудничества в области финансов. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".

https://ria.ru/20230926/makroekonomika-1898619866.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, евросоюз