https://ria.ru/20230926/knr-1898673811.html

МИД КНР порекомендовал Филиппинам не создавать провокаций в спорных водах

МИД КНР порекомендовал Филиппинам не создавать провокаций в спорных водах - РИА Новости, 26.09.2023

МИД КНР порекомендовал Филиппинам не создавать провокаций в спорных водах

Китай рекомендует Филиппинам не создавать провокаций в спорных зонах Южно-Китайского моря, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:38

2023-09-26T11:38

2023-09-26T11:59

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай рекомендует Филиппинам не создавать провокаций в спорных зонах Южно-Китайского моря, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В понедельник газета Manila Times сообщила, что Филиппины убрали плавучие заграждения в Южно-Китайском море, утверждая, что они были незаконно установлены китайской береговой охраной в спорной зоне у мелководья Скарборо. "Все так называемые заявления филиппинской стороны - разговоры с самим собой. Китай твердо поддерживает суверенитет, морские права и интересы острова Хуанъянь (риф Скарборо - ред.). Рекомендуем Филиппинам не создавать провокаций", - сказал Ван Вэньбинь. Мелководье находится в 198 километрах от Субик-Бея, а его территориальную принадлежность у Филиппин оспаривает, помимо Китая, администрация острова Тайвань.

https://ria.ru/20230926/knr-1898633451.html

https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898457092.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море