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В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения - РИА Новости, 26.09.2023
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10:56 26.09.2023 (обновлено: 11:34 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/knr-1898655141.html
В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения
В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения - РИА Новости, 26.09.2023
В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения
АО "ГЛОНАСС" предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте, рассказал РИА Новости на форуме Global Sustainable Transport Forum в Пекине РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:56
2023-09-26T11:34
экономика
технологии
китай
пекин
россия
алексей райкевич
эра-глонасс
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте, рассказал РИА Новости на форуме Global Sustainable Transport Forum в Пекине генеральный директор компании Алексей Райкевич. "Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" - первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем "ГЛОНАСС" и BeiDou (китайская навигационная спутниковая система - ред.) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае", - сказал Райкевич. По его словам, у китайской стороны уже "есть заинтересованность, прорабатываем дальнейшие переговоры". "Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы "ЭРА-ГЛОНАСС". Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля", - рассказал глава компании. Он полагает, что "совместная реализация такого проекта в Китае станет вкладом в высокотехнологичных экспорт российских решений". "Уверен, это создаст еще одно направление сотрудничества и объединит наши страны для решения важней социальной задачи по повышению безопасности устойчивому развитию транспортных систем", - заключил Райкевич.
https://ria.ru/20230911/glonass-1895457887.html
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экономика, технологии, китай, пекин, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
Экономика, Технологии, Китай, Пекин, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения

АО "ГЛОНАСС" предложило КНР создать систему аварийного оповещения на транспорте

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
Космический аппарат "Глонасс-М". Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте, рассказал РИА Новости на форуме Global Sustainable Transport Forum в Пекине генеральный директор компании Алексей Райкевич.
"Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" - первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем "ГЛОНАСС" и BeiDou (китайская навигационная спутниковая система - ред.) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае", - сказал Райкевич.
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По его словам, у китайской стороны уже "есть заинтересованность, прорабатываем дальнейшие переговоры".
"Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы "ЭРА-ГЛОНАСС". Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля", - рассказал глава компании.
Он полагает, что "совместная реализация такого проекта в Китае станет вкладом в высокотехнологичных экспорт российских решений".
"Уверен, это создаст еще одно направление сотрудничества и объединит наши страны для решения важней социальной задачи по повышению безопасности устойчивому развитию транспортных систем", - заключил Райкевич.
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