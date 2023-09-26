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Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах
Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах - РИА Новости, 26.09.2023
Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах
Филиппины убрали плавучие заграждения в Южно-Китайском море, утверждая, что они были незаконно установлены китайской береговой охраной в спорной зоне у... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:12
2023-09-26T09:12
2023-09-26T09:12
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филиппины
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южно-китайское море
фердинанд маркос
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Филиппины убрали плавучие заграждения в Южно-Китайском море, утверждая, что они были незаконно установлены китайской береговой охраной в спорной зоне у мелководья Скарборо, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times. Со ссылкой на береговую охрану издание "провела спецоперацию по устранению плавающего барьера, который перекрыл юго-восточный подступ к Бахо-де-Масинлок (мелководье Скарборо)" в соответствии с указанием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. "Заграждение создало препятствие для навигации в явное нарушение международного права", - приводит Manila Times слова представителя береговой охраны коммодора Джея Тарриелы. Накануне МИД Филиппин обещал принять меры для "защиты суверенитета" страны. Как сообщалось ранее, филиппинские патрульные катера обнаружили в воскресенье заграждения длиной около 300 метров в районе мелководья Скарборо, севернее которого береговая охрана Китая пыталась не пропускать рыбаков Филиппин. Мелководье находится в 198 километрах от Субик-Бея, а его территориальную принадлежность у Филиппин оспаривает помимо Китая, администрация острова Тайвань.
https://ria.ru/20230924/filippiny-1898277574.html
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в мире, филиппины, китай, южно-китайское море, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Китай, Южно-Китайское море, Фердинанд Маркос
Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах
Manila Times: Филиппины убрали плавучие заграждения КНР в спорных водах Скарборо