https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму
Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:04
2023-09-26T10:04
2023-09-26T10:04
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости. "Около 72 процента россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19 процентов не были и не хотят. Примерно шесть процентов бывали в КНР и хотели бы поехать еще, три процента посещали Китай и не хотят туда возвращаться", - сказано в сообщении. Отмечается, что 74 процента выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем, а еще 13 процентов против "безвиза" с КНР. Остальные 13 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии. Исследование проведено банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20230914/kitay-1896277195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму
Исследование: три четверти россиян хотели бы побывать в Китае
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости.
"Около 72 процента россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19 процентов не были и не хотят. Примерно шесть процентов бывали в КНР и хотели бы поехать еще, три процента посещали Китай и не хотят туда возвращаться", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 74 процента выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем, а еще 13 процентов против "безвиза" с КНР. Остальные 13 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии.
Исследование проведено банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
В РСТ оценили интерес россиян к поездкам в Китай по безвизу