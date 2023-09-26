https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html

Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму

Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023

Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму

Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:04

2023-09-26T10:04

2023-09-26T10:04

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости. "Около 72 процента россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19 процентов не были и не хотят. Примерно шесть процентов бывали в КНР и хотели бы поехать еще, три процента посещали Китай и не хотят туда возвращаться", - сказано в сообщении. Отмечается, что 74 процента выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем, а еще 13 процентов против "безвиза" с КНР. Остальные 13 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии. Исследование проведено банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230914/kitay-1896277195.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай