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Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023
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Туризм
 
10:04 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму
Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:04
2023-09-26T10:04
туризм
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китай
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости. "Около 72 процента россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19 процентов не были и не хотят. Примерно шесть процентов бывали в КНР и хотели бы поехать еще, три процента посещали Китай и не хотят туда возвращаться", - сказано в сообщении. Отмечается, что 74 процента выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем, а еще 13 процентов против "безвиза" с КНР. Остальные 13 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии. Исследование проведено банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20230914/kitay-1896277195.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай
Россияне рассказали о своем отношении к Китаю и безвизовому режиму

Исследование: три четверти россиян хотели бы побывать в Китае

© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Peng Peng
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три четверти россиян не были в Китае и хотели бы туда съездить, при этом большинство граждан поддерживают введение безвизового режима со страной, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости.
"Около 72 процента россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19 процентов не были и не хотят. Примерно шесть процентов бывали в КНР и хотели бы поехать еще, три процента посещали Китай и не хотят туда возвращаться", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 74 процента выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем, а еще 13 процентов против "безвиза" с КНР. Остальные 13 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии.
Исследование проведено банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Храм Неба - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В РСТ оценили интерес россиян к поездкам в Китай по безвизу
14 сентября, 11:57
 
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