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В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 26.09.2023 (обновлено: 23:15 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kirbi-1898838412.html
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине - РИА Новости, 26.09.2023
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:22
2023-09-26T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
джон кирби
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президенте России Владимире Путине.В четверг Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда настанет время сесть за стол переговоров с российским лидером."Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию", — отметил он.По мнению эксперта, единственным исходом конфликта в бывшей советской республике может быть только безоговорочная победа российских войск над ВСУ. Риттер также напомнил, что глава киевского режима ввел целый ряд ограничений на переговоры с Москвой.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230926/vsu-1898808833.html
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в мире, россия, украина, москва, джон кирби, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Джон Кирби, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский способен только на подписание капитуляции

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президенте России Владимире Путине.
В четверг Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда настанет время сесть за стол переговоров с российским лидером.
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"Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию", — отметил он.
По мнению эксперта, единственным исходом конфликта в бывшей советской республике может быть только безоговорочная победа российских войск над ВСУ. Риттер также напомнил, что глава киевского режима ввел целый ряд ограничений на переговоры с Москвой.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДжон КирбиВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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