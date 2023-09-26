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В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине - РИА Новости, 26.09.2023
В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:22
2023-09-26T22:22
2023-09-26T23:15
специальная военная операция на украине
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джон кирби
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президенте России Владимире Путине.В четверг Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда настанет время сесть за стол переговоров с российским лидером."Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию", — отметил он.По мнению эксперта, единственным исходом конфликта в бывшей советской республике может быть только безоговорочная победа российских войск над ВСУ. Риттер также напомнил, что глава киевского режима ввел целый ряд ограничений на переговоры с Москвой.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230926/vsu-1898808833.html
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В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский способен только на подписание капитуляции