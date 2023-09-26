https://ria.ru/20230926/kirbi-1898838412.html

В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине

В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине - РИА Новости, 26.09.2023

В США подняли Кирби на смех после резких слов о Путине

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:22

2023-09-26T22:22

2023-09-26T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

джон кирби

владимир путин

скотт риттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_123f084e64e6ce3259049e0e6ba35c30.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президенте России Владимире Путине.В четверг Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда настанет время сесть за стол переговоров с российским лидером."Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию", — отметил он.По мнению эксперта, единственным исходом конфликта в бывшей советской республике может быть только безоговорочная победа российских войск над ВСУ. Риттер также напомнил, что глава киевского режима ввел целый ряд ограничений на переговоры с Москвой.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230926/vsu-1898808833.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, джон кирби, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша