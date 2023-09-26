https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html
Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной
Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной - РИА Новости, 26.09.2023
Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной
Глава Якутии Айсен Николаев вступился за фильм местного производства "Кандидат", в котором один из главных героев – мужчина, переодетый в женщину. По мнению... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:48
2023-09-26T16:48
2023-09-26T16:48
культура
технологии
якутск
айсен николаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
кино и сериалы
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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вступился за фильм местного производства "Кандидат", в котором один из главных героев – мужчина, переодетый в женщину. По мнению политика, "никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм" местные режиссеры снять не могут. "Никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм наши режиссеры не могут снять. Законы можно трактовать по-разному, но если запрещать фильм "Кандидат", то завтра надо запрещать и "Джентльмены удачи" или "Здравствуйте, я ваша тетя". Я наших режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина хорошо знаю, разговаривал с ними по телефону, сказал: "Не переживайте". Но нужно быть в некоторой степени сосредоточенными и не совершать ошибок, а родная республика поможет. Своих не бросаем", – сказал Николаев во время передачи "Прямой эфир" на НВК "Саха".Ранее сообщалось, что фильм режиссера Дмитрия Шадрина "Кандидат" не получил прокатное удостоверение из-за ЛГБТ-пропаганды. Портал называет комедию "самой главной премьерой осени" и уточняет, что в кинотеатрах Якутска идет ее теневой прокат.По требованию Роскомнадзора с российских видеосервисов убрали фильм "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство выявило, что в фильме показано неравенство героев по национальному признаку.
https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, якутск, айсен николаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), кино и сериалы
Культура, Технологии, Якутск, Айсен Николаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Кино и сериалы
Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной
Глава Якутии вступился за фильм "Кандидат" с переодетым в женщину мужчиной