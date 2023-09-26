https://ria.ru/20230926/kiev-1898780924.html

Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300

Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300 - РИА Новости, 26.09.2023

Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300

Профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщило Болгарское национальное радио... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:13

2023-09-26T17:13

2023-09-26T17:58

украина

россия

болгария

сергей лавров

нато

зрк с-300

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:9:2673:1513_1920x0_80_0_0_d042e2cc3725eb4b128544998164d24b.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).Проект подготовили крупнейшие парламентские фракции ПП — ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ — СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а также Движение за права и свободы (ДПС). В пакет помощи Киеву входят списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.Парламентский комитет по делам обороны поддержал инициативу одиннадцатью голосами при четырех против. Теперь вопрос о передаче дефектных ракет украинской стороне рассмотрят на общем заседании парламента.Авторы проекта подчеркнули, что Болгария не может отремонтировать неисправные снаряды для С-300, тогда как в Киеве говорили о готовности поставить их на вооружение.Против проекта выступает Социалистическая партия (БСП), депутаты от которой назвали подобный "подарок национальным предательством", оставляющим без защиты небо над Софией. Представители партии потребовали отставки министра обороны Тодора Тагарева, поддержавшего проект.

https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898709897.html

https://ria.ru/20230926/rakety-1898707434.html

украина

россия

болгария

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, болгария, сергей лавров, нато, зрк с-300, в мире, киев