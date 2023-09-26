https://ria.ru/20230926/kiev-1898780924.html
Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300
Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300 - РИА Новости, 26.09.2023
Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300
Профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщило Болгарское национальное радио... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:13
2023-09-26T17:13
2023-09-26T17:58
украина
россия
болгария
сергей лавров
нато
зрк с-300
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:9:2673:1513_1920x0_80_0_0_d042e2cc3725eb4b128544998164d24b.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).Проект подготовили крупнейшие парламентские фракции ПП — ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ — СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а также Движение за права и свободы (ДПС). В пакет помощи Киеву входят списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.Парламентский комитет по делам обороны поддержал инициативу одиннадцатью голосами при четырех против. Теперь вопрос о передаче дефектных ракет украинской стороне рассмотрят на общем заседании парламента.Авторы проекта подчеркнули, что Болгария не может отремонтировать неисправные снаряды для С-300, тогда как в Киеве говорили о готовности поставить их на вооружение.Против проекта выступает Социалистическая партия (БСП), депутаты от которой назвали подобный "подарок национальным предательством", оставляющим без защиты небо над Софией. Представители партии потребовали отставки министра обороны Тодора Тагарева, поддержавшего проект.
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898709897.html
https://ria.ru/20230926/rakety-1898707434.html
украина
россия
болгария
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:22:2673:2027_1920x0_80_0_0_d11f8d580f97934e341b7188a330d129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, болгария, сергей лавров, нато, зрк с-300, в мире, киев
Украина, Россия, Болгария, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК С-300, В мире, Киев
Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300
БНР: в парламенте Болгарии одобрили передачу Киеву дефектных ракет для С-300