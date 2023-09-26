Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 26.09.2023 (обновлено: 10:09 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kiev-1898637049.html
В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS
В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS - РИА Новости, 26.09.2023
В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:33
2023-09-26T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей данилов
сергей лавров
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, соответствующая договоренность достигнута с западными партнерами. На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS. "Нам бы очень хотелось их получить... Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами", - заявил Данилов в интервью испанской газете ABC, отметив, что ракеты ATACMS будут использоваться "исключительно для защиты территории", которую Киев считает своей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898613091.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:639:1878:2048_1920x0_80_0_0_fef8e75e5b9098ed0d90090fd6ab1c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, алексей данилов, сергей лавров, джо байден, нато, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS

СНБО Украины: Киев не примененит ATACMS для ударов по континентальной России

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, соответствующая договоренность достигнута с западными партнерами.
На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Белому дому нечего объявить о решении поставить Киеву ракеты ATACMS
02:20
"Нам бы очень хотелось их получить... Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами", - заявил Данилов в интервью испанской газете ABC, отметив, что ракеты ATACMS будут использоваться "исключительно для защиты территории", которую Киев считает своей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловСергей ЛавровДжо БайденНАТОСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала