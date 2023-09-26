В Киеве сделали заявление о ракетах ATACMS
СНБО Украины: Киев не примененит ATACMS для ударов по континентальной России
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, соответствующая договоренность достигнута с западными партнерами.
На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS.
"Нам бы очень хотелось их получить... Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами", - заявил Данилов в интервью испанской газете ABC, отметив, что ракеты ATACMS будут использоваться "исключительно для защиты территории", которую Киев считает своей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.