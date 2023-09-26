https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html

В Самарской области двух сотрудниц банка заподозрили в хищении

В Самарской области двух сотрудниц банка заподозрили в хищении - РИА Новости, 26.09.2023

В Самарской области двух сотрудниц банка заподозрили в хищении

Прокуратура Самарской области обвиняет двух бывших сотрудниц банка в хищении более 114 миллионов рублей, сообщили журналистам в региональной прокуратуре. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:56

2023-09-26T14:56

2023-09-26T14:56

происшествия

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САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Самарской области обвиняет двух бывших сотрудниц банка в хищении более 114 миллионов рублей, сообщили журналистам в региональной прокуратуре. По версии следствия, в период с апреля 2014 года по декабрь 2020 года сотрудницы одного из банков, в разное время занимавшие должности от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса, похитили со счетов банка более 114 миллионов рублей. Фигуранты дела снимали деньги со счетов граждан и оформляли на клиентов банка фиктивные кредитные договоры. Всего было оформлено 24 кредита и похищены средства 90 вкладчиков кредитной организации. По информации надзорного ведомства, одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. В ходе следствия был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемых общей стоимостью более 5,8 миллионов рублей. "Прокуратура Самарской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух бывших сотрудниц банка. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и части 3 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой", - говорится в сообщении. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет и штраф. В ведомстве отметили, что уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Самары.

https://ria.ru/20230601/banki-1875583809.html

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происшествия, самарская область, россия, самара