https://ria.ru/20230926/kherson-1898805280.html

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:39

2023-09-26T18:39

2023-09-26T18:39

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". "В Херсоне раздаются мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/kherson-1898671897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, россия, ситуация в днр и лнр