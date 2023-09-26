https://ria.ru/20230926/kherson-1898805280.html
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.09.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:39
2023-09-26T18:39
2023-09-26T18:39
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". "В Херсоне раздаются мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/kherson-1898671897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"5.ua" сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне гремят мощные взрывы