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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kherson-1898805280.html
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.09.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:39
2023-09-26T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua". "В Херсоне раздаются мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"5.ua" сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне гремят мощные взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5.ua".
"В Херсоне раздаются мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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