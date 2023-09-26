https://ria.ru/20230926/kazaki-1898764151.html
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи - РИА Новости, 26.09.2023
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:22
2023-09-26T16:22
2023-09-26T16:22
общество
россия
владимир путин
российское казачество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного мероприятия объединяет искренняя любовь к родине, стремление боевыми и трудовыми свершениями служить своей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Астрахани, на IV Всероссийском слёте казачьей молодёжи. Сегодня Астрахань гостеприимно встречает участников из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали ваши отцы и деды", - говорится в приветствии. Президент отметил, что яркими, героическими страницами истории российского казачества нужно гордиться, ведь многие поколения казаков мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, бережно хранили свои обычаи, заботились о воспитании молодёжи. Российский лидер добавил, что непреходящие духовно-нравственные, патриотические традиции продолжаются: в наши дни молодые казаки самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции. Путин выразил уверенность в том, что нынешний слёт пройдёт в созидательном ключе и вызовет большой общественный интерес, а идеи и инициативы представителей казачьей молодёжи обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Также президент пожелал участникам слёта плодотворной работы и всего самого доброго. Всероссийский слет казачьей молодежи проводится с 2020 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью совета при президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.
https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html
https://ria.ru/20230512/nauka-1871048479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российское казачество
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское казачество
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи
Путин: участников слета казачьей молодежи объединяет искренняя любовь к родине
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного мероприятия объединяет искренняя любовь к родине, стремление боевыми и трудовыми свершениями служить своей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас в Астрахани
, на IV Всероссийском слёте казачьей молодёжи. Сегодня Астрахань гостеприимно встречает участников из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской области
. Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали ваши отцы и деды", - говорится в приветствии.
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Президент отметил, что яркими, героическими страницами истории российского казачества нужно гордиться, ведь многие поколения казаков мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, бережно хранили свои обычаи, заботились о воспитании молодёжи. Российский лидер добавил, что непреходящие духовно-нравственные, патриотические традиции продолжаются: в наши дни молодые казаки самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции.
Путин выразил уверенность в том, что нынешний слёт пройдёт в созидательном ключе и вызовет большой общественный интерес, а идеи и инициативы представителей казачьей молодёжи обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Также президент пожелал участникам слёта плодотворной работы и всего самого доброго.
Всероссийский слет казачьей молодежи проводится с 2020 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью совета при президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.
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