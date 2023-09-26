Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kazaki-1898764151.html
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи - РИА Новости, 26.09.2023
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:22
2023-09-26T16:22
общество
россия
владимир путин
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145506/47/1455064701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bdefd13519bc708e944b65c9c2c5e93d.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного мероприятия объединяет искренняя любовь к родине, стремление боевыми и трудовыми свершениями служить своей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Астрахани, на IV Всероссийском слёте казачьей молодёжи. Сегодня Астрахань гостеприимно встречает участников из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали ваши отцы и деды", - говорится в приветствии. Президент отметил, что яркими, героическими страницами истории российского казачества нужно гордиться, ведь многие поколения казаков мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, бережно хранили свои обычаи, заботились о воспитании молодёжи. Российский лидер добавил, что непреходящие духовно-нравственные, патриотические традиции продолжаются: в наши дни молодые казаки самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции. Путин выразил уверенность в том, что нынешний слёт пройдёт в созидательном ключе и вызовет большой общественный интерес, а идеи и инициативы представителей казачьей молодёжи обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Также президент пожелал участникам слёта плодотворной работы и всего самого доброго. Всероссийский слет казачьей молодежи проводится с 2020 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью совета при президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.
https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html
https://ria.ru/20230512/nauka-1871048479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145506/47/1455064701_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2de97cef40924fb5da8cd8740f0b2c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, российское казачество
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское казачество
Путин поприветствовал участников Всероссийского слета казачьей молодежи

Путин: участников слета казачьей молодежи объединяет искренняя любовь к родине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники слета казачьей молодежи
Участники слета казачьей молодежи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники слета казачьей молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи, отметив, что участников данного мероприятия объединяет искренняя любовь к родине, стремление боевыми и трудовыми свершениями служить своей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас в Астрахани, на IV Всероссийском слёте казачьей молодёжи. Сегодня Астрахань гостеприимно встречает участников из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали ваши отцы и деды", - говорится в приветствии.
Вручение государственных наград и воинских званий военнослужащим секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" получили 42 награды на позициях
7 июля, 10:10
Президент отметил, что яркими, героическими страницами истории российского казачества нужно гордиться, ведь многие поколения казаков мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, бережно хранили свои обычаи, заботились о воспитании молодёжи. Российский лидер добавил, что непреходящие духовно-нравственные, патриотические традиции продолжаются: в наши дни молодые казаки самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции.
Путин выразил уверенность в том, что нынешний слёт пройдёт в созидательном ключе и вызовет большой общественный интерес, а идеи и инициативы представителей казачьей молодёжи обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Также президент пожелал участникам слёта плодотворной работы и всего самого доброго.
Всероссийский слет казачьей молодежи проводится с 2020 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью совета при президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.
Репродукция картины Покорение Сибири Ермаком, художник Василий Суриков, холст, масло, 1895 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Был ли такой народ – казаки? Ученый разобрал главные мифы о вольнице
12 мая, 09:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала