https://ria.ru/20230926/kazachestvo-1898760380.html

В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества

В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества - РИА Новости, 26.09.2023

В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества

Пособие для вузов по истории казачества разработают в Ростовской области, первую редакцию проекта планируется представить на рассмотрение в октябре, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:09

2023-09-26T16:09

2023-09-26T16:09

ростовская область

ростовская область

южный федеральный университет

всевеликое войско донское

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Пособие для вузов по истории казачества разработают в Ростовской области, первую редакцию проекта планируется представить на рассмотрение в октябре, сообщает правительство региона по итогам заседания совета по делам казачества при правительстве Ростовской области. В апреле текущего года Минобрнауки России одобрило концепцию преподавания истории российского казачества в вузах. Одной из задач документа является рассмотрение истории российского казачества в качестве неотъемлемой части основных событий истории России. Одним из проектов рабочей группы стало учебно-методическое пособие "История казачества". Основным исполнителем проекта стали историки Южного федерального университета. "В настоящее время текст учебно-методического пособия уже готов. Буквально на днях, 20 сентября, состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором было принято решение концептуально одобрить текст новой редакции учебно-методического пособия", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области, председателя совета и атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергея Бодрякова. В то же время, по его словам, были даны рекомендации обеспечить подготовку раздела "Казачество на защите интересов России и ее союзников в XXI веке", обратив особое внимание на освещение роли российского казачества в специальной военной операции. "В целом, поставлена задача в октябре завершить доработку и первое редактирование проекта новой редакции учебно-методического пособия и представить ее на рассмотрение", - отмечается в сообщении. По мнению Бодрякова, несмотря на то, что учебник готовится для вузов, он будет хорошим подспорьем для педагогов казачьих кадетских образовательных учреждений и школ со статусом "казачья". Но первоочередной задачей является также и разработка учебно-методической литературы по истории и культуре казачества для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и кадетских корпусов, считает он. Также во время заседания члены совета познакомились с опытом работы администраций районов области по реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества. Кроме того, в рамках мероприятия, по поручению губернатора Ростовской области, Сергей Бодряков вручил казакам "Всевеликого войска Донского", принявшим участие 9 мая 2023 года в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, областные награды.

https://ria.ru/20230821/kazaki-1890203347.html

https://ria.ru/20230807/khottabych-1888651708.html

https://ria.ru/20230802/orden-1887420733.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, южный федеральный университет, всевеликое войско донское