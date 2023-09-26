https://ria.ru/20230926/kazachestvo-1898760380.html
В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества
В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества - РИА Новости, 26.09.2023
В Ростовской области разработают пособие для вузов по истории казачества
Пособие для вузов по истории казачества разработают в Ростовской области, первую редакцию проекта планируется представить на рассмотрение в октябре, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
ростовская область
ростовская область
южный федеральный университет
всевеликое войско донское
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Пособие для вузов по истории казачества разработают в Ростовской области, первую редакцию проекта планируется представить на рассмотрение в октябре, сообщает правительство региона по итогам заседания совета по делам казачества при правительстве Ростовской области. В апреле текущего года Минобрнауки России одобрило концепцию преподавания истории российского казачества в вузах. Одной из задач документа является рассмотрение истории российского казачества в качестве неотъемлемой части основных событий истории России. Одним из проектов рабочей группы стало учебно-методическое пособие "История казачества". Основным исполнителем проекта стали историки Южного федерального университета. "В настоящее время текст учебно-методического пособия уже готов. Буквально на днях, 20 сентября, состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором было принято решение концептуально одобрить текст новой редакции учебно-методического пособия", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области, председателя совета и атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергея Бодрякова. В то же время, по его словам, были даны рекомендации обеспечить подготовку раздела "Казачество на защите интересов России и ее союзников в XXI веке", обратив особое внимание на освещение роли российского казачества в специальной военной операции. "В целом, поставлена задача в октябре завершить доработку и первое редактирование проекта новой редакции учебно-методического пособия и представить ее на рассмотрение", - отмечается в сообщении. По мнению Бодрякова, несмотря на то, что учебник готовится для вузов, он будет хорошим подспорьем для педагогов казачьих кадетских образовательных учреждений и школ со статусом "казачья". Но первоочередной задачей является также и разработка учебно-методической литературы по истории и культуре казачества для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и кадетских корпусов, считает он. Также во время заседания члены совета познакомились с опытом работы администраций районов области по реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества. Кроме того, в рамках мероприятия, по поручению губернатора Ростовской области, Сергей Бодряков вручил казакам "Всевеликого войска Донского", принявшим участие 9 мая 2023 года в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, областные награды.
https://ria.ru/20230821/kazaki-1890203347.html
https://ria.ru/20230807/khottabych-1888651708.html
https://ria.ru/20230802/orden-1887420733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, южный федеральный университет, всевеликое войско донское
Ростовская область , Ростовская область, Южный федеральный университет, Всевеликое войско Донское
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Пособие для вузов по истории казачества разработают в Ростовской области, первую редакцию проекта планируется представить на рассмотрение в октябре, сообщает правительство региона по итогам заседания совета по делам казачества при правительстве Ростовской области.
В апреле текущего года Минобрнауки России
одобрило концепцию преподавания истории российского казачества в вузах. Одной из задач документа является рассмотрение истории российского казачества в качестве неотъемлемой части основных событий истории России. Одним из проектов рабочей группы стало учебно-методическое пособие "История казачества". Основным исполнителем проекта стали историки Южного федерального университета
.
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"В настоящее время текст учебно-методического пособия уже готов. Буквально на днях, 20 сентября, состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором было принято решение концептуально одобрить текст новой редакции учебно-методического пособия", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области, председателя совета и атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергея Бодрякова.
В то же время, по его словам, были даны рекомендации обеспечить подготовку раздела "Казачество на защите интересов России и ее союзников в XXI веке", обратив особое внимание на освещение роли российского казачества в специальной военной операции. "В целом, поставлена задача в октябре завершить доработку и первое редактирование проекта новой редакции учебно-методического пособия и представить ее на рассмотрение", - отмечается в сообщении.
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По мнению Бодрякова, несмотря на то, что учебник готовится для вузов, он будет хорошим подспорьем для педагогов казачьих кадетских образовательных учреждений и школ со статусом "казачья". Но первоочередной задачей является также и разработка учебно-методической литературы по истории и культуре казачества для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и кадетских корпусов, считает он.
Также во время заседания члены совета познакомились с опытом работы администраций районов области по реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества. Кроме того, в рамках мероприятия, по поручению губернатора Ростовской области, Сергей Бодряков вручил казакам "Всевеликого войска Донского", принявшим участие 9 мая 2023 года в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, областные награды.
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