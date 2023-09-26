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СМИ: из Карабаха в Армению доставили тела тех, кто погиб во время боя - РИА Новости, 26.09.2023
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23:27 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898844302.html
СМИ: из Карабаха в Армению доставили тела тех, кто погиб во время боя
СМИ: из Карабаха в Армению доставили тела тех, кто погиб во время боя - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: из Карабаха в Армению доставили тела тех, кто погиб во время боя
В Армению из Нагорного Карабаха пока доставлены тела лишь погибших во время боевых действий, передает общественное телевидение Армении. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:27
2023-09-26T23:27
ситуация в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
ильхам алиев
армения
азербайджан
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. В Армению из Нагорного Карабаха пока доставлены тела лишь погибших во время боевых действий, передает общественное телевидение Армении. "Согласно информации защитника прав человека, сегодня в Армению доставлены лишь тела погибших во время боевых действий. Тела и останки погибших во время взрыва (на бензохранилище - ред.) будут перевезены в ближайшие дни", - говорится в сообщении. Ранее министр здравоохранения Армении сообщила, что во вторник из Карабаха были перевезены тела 125 погибших, скоро будут проведены работы по идентификации тел. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев, армения, азербайджан, россия, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан, Россия, В мире
СМИ: из Карабаха в Армению доставили тела тех, кто погиб во время боя

ОТА: из Карабаха в Армению доставили тела только тех, кто погиб во время боя

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи едут по дороге из села Корнидзор
Автомобили скорой помощи едут по дороге из села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи едут по дороге из села Корнидзор
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. В Армению из Нагорного Карабаха пока доставлены тела лишь погибших во время боевых действий, передает общественное телевидение Армении.
"Согласно информации защитника прав человека, сегодня в Армению доставлены лишь тела погибших во время боевых действий. Тела и останки погибших во время взрыва (на бензохранилище - ред.) будут перевезены в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Ранее министр здравоохранения Армении сообщила, что во вторник из Карабаха были перевезены тела 125 погибших, скоро будут проведены работы по идентификации тел.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Право на катастрофу: Россия должна Армении
Вчера, 08:00
 
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