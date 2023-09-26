https://ria.ru/20230926/karabakh-1898832826.html

Число въехавших жителей Карабаха превысило 28 тысяч, заявили в Армении

Число въехавших жителей Карабаха превысило 28 тысяч, заявили в Армении - РИА Новости, 26.09.2023

Число въехавших жителей Карабаха превысило 28 тысяч, заявили в Армении

Число въехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха выросло до 28120, сообщили в пресс-службе правительства Армении. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:28

2023-09-26T21:28

2023-09-26T21:30

ситуация в нагорном карабахе

хикмет гаджиев

ильхам алиев

азербайджан

россия

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Число въехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха выросло до 28120, сообщили в пресс-службе правительства Армении. "По состоянию на 20.00 (21.00 мск) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 28120 вынужденных переселенцев", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в соцсетях. В кабмине заявил, что данные о регистрации 20 800 из прибывших уже обобщены, а потребности 7320 человек еще уточняются. "Всех лиц, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем", - отмечается в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, в мире